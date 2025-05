Lohjan kaupunki luovutti verkkotunnukset alueille

Lohjan kaupunki myi datakeskuksen korttelialueen Finedge Real Estate and Data Centre Oy:lle 12.5.2025 13:36:32 EEST | Tiedote

Lohjan kaupunki myi Hyperco Oy:n osoittamalle Finedge Real Estate and Data Centre Oy:lle tänään 12.5.2025 datakeskuksen korttelialueen hintaan 1 816 731,00 €. Finedge Real Estate and Data Centre Oy on Hyperco Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.