Muutoksia asiakkaiden pysäköintimaksuihin Turussa

Työntekijöitä sairastunut pneumokokkitautiin Turun telakalla, rokotukset käynnistymässä 23.5.2025

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks-sairaalapalveluissa on toukokuun aikana hoidettu noin kymmenen työikäisen aikuisen sairaalahoitoa vaatinutta pneumokokki-infektiota. Sairastuneiden määrä on suuri verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Sairastuneista suurin osa on työskennellyt Turun telakalla. Heidän joukossaan on eri ammattiryhmiä, eri kansallisuuksia ja eri yritysten työntekijöitä.