Jukka Mäkelän muotokuva paljastettiin

Muotokuva sijoitetaan Espoon valtuustotalon lämpiöön, jossa ovat sijoitettuina myös muiden aiempien kaupunginjohtajien muotokuvat.

Muotokuvan on maalannut taiteilija Markku Järvelin. Perinteiseen tapaan Mäkelä sai itse valita muotokuvansa toteuttajan. Järvelinin töissä yhdistyvät piirrostaidon tuoma valokuvantarkkuus sekä muotokuvamaalauksen taidokkuus.

Mäkelän kaupunginjohtajakautta leimaa kaupungin voimakas kasvu ja näkyvät panostukset kasvun kestävyyteen. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat suuret infrahankkeet metro ja pikaraitiotie, joiden myötä kaikki Espoon suuret kaupunkikeskukset ovat nyt raideliikenteen äärellä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi Mäkelälle kaupunkineuvoksen arvonimen syksyllä 2024. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

”Mäkelän pitkä kausi kaupunginjohtajana on Espoolle erittäin merkityksellinen jakso. Nyt on hienoa saada muotokuva osaksi historiallista ketjua. Henkilökohtaisestikin haluan kiittää Jukkaa, sillä hänen lämmin ja kannustava suhtautumisensa meihin nuorisovaltuutettuihin rohkaisi minuakin ehkä ratkaisevasti jatkamaan vaikuttamisen parissa aikuisenakin”, kaupunginjohtaja Kai Mykkänen kiittää.

Mäkelän penkki saa paikan WeeGeen aukiolta

Kaupunkiympäristön toimiala antoi Jukka Mäkelälle eläkelahjaksi Tapiola-penkin, jonka sijainti Espoossa annettiin Mäkelän päätettäväksi. Hänen toiveensa mukaisesti sijoituspaikaksi valikoitui WeeGee-talon piha-alue, joka on juuri uudistettu. Penkki on valmistettu kaupunkitekniikan keskuksen puutyöverstaalla ja se on asennettu paikoilleen tällä viikolla.

Entuudestaan WeeGeen piha-alueella on kaupunginjohtajana 1985–1995 toimineen Pekka Löyttyniemen mänty, joka istutettiin Löyttyniemen 90-vuotisjuhlan kunniaksi 2022.