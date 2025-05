Päijät-Hämeen hyvinvointialue ei esitä sopimuspalokunnista luopumista

Sopimuspalokunnat hoitavat eri puolilla Suomea etenkin isompien kaupunkien ulkopuolisia pelastustehtäviä. Myös Päijät-Hämeessä niillä on merkittävä rooli.

Hyvinvointialueiden säästöpaineet ovat heikentäneet sopimuspalokuntien taloudellisia edellytyksiä suoriutua tehtävistään. Esimerkiksi varallaolosta on tingitty, samoin koulutuksista. Päijät-Hämeessä sopimuspalokuntiin on vielä toistaiseksi saatu rekrytoitua henkilöstöä, mutta monin paikoin riveihin on vaikea saada täydennystä.

Näistä syistä Virolainen totesi haastattelussa, että hyvinvointialueiden on tulevaisuudessa varauduttava siihen, että pelastustehtävien hoito järjestetään vakinaisten ammattilaisten varaan.