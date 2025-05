RKP valitsi Kim Yli-Pelkolan Pohjanmaan hyvinvointialueen ryhmän puheenjohtajaksi

– Olen nöyrä ja kiitollinen ryhmän minulle osoittamasta luottamuksesta”, sanoo Kim Yli-Pelkola. ”RKP on Pohjanmaan hyvinvointialueen suurin valtuustoryhmä, ja meillä on suuri vastuu. Jatkamme yhdessä työtä, jotta palvelut toimivat hyvin kaiken ikäisille maakuntamme asukkaille.

Gunilla Jusslin on uudelleenvalittu jäsen Vöyriltä ja Mikael Perjus on uusi jäsen Kristiinankaupungilta. Yhdessä puheenjohtajisto johtaa ryhmän sisäistä työtä ja on myös päävastuussa ryhmän näkemysten ja päätösten viestimisestä ulospäin. Ryhmä on jo tässä vaiheessa päättänyt ottaa myös varajäsenet mukaan valtuustoryhmän työhön.

– Yhteensä ryhmällämme on erittäin laaja tietämys ja pitkä kokemus, jota meidän on ehdottomasti hyödynnettävä. Haluan työskennellä osallistavasti ja toivon, että myös asukkaiden on mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä eri asioissa, kertoo Kim Yli-Pelkola.



Lisätietoja:

Ryhmän puheenjohtaja Kim Yli-Pelkola, puh. 050 559 7794