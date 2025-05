Ministeri Bergqvist haluaa jatkaa RKP:n varapuheenjohtajana

– Haluan jatkaa RKP:n varapuheenjohtajana puolustaakseni arvoja, joihin uskon: vapautta, vastuuta, tasa-arvoa ja ihmisen kunnioittamista. Tarvitsemme yhteiskunnan, jossa jokaisen ääni kuuluu, jossa kansalliskielemme elävät rinnakkain ja jossa rakennamme tulevaisuutta sekä sydämellä että järjellä, Bergqvist sanoo.

Bergqvist on toisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta ja toiminut RKP:n varapuheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Nykyisessä hallituksessa hän toimii liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerinä 13.6. asti.

Hän uskoo, että hänen kokemuksestaan ja sitoutumisestaan on yhä hyötyä puoluejohdossa. Siellä Bergqvist haluaa jatkaa työtä sen eteen, että RKP on liberaali ja osallistava puolue, jossa erilaisille ajatuksille ja näkemyksille on tilaa ja jossa erilaisuutta kunnioitetaan.

– Puolueen tulisi olla paikka, jossa ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi. Haluan olla mukana rakentamassa RKP:tä, jossa uskalletaan ajatella uudella tavalla, mutta pidetään samalla kiinni vahvoista arvoista, Bergqvist sanoo.

Bergqvist toivoo, että RKP voi toimia esimerkkinä siitä, että myös vaikeista asioista voidaan keskustella rakentavasti ja kunnioittavasti.

– Uskon yhteistyöhön, pitkäjänteisyyteen ja siihen, että on tärkeää kuunnella ennen kun toimii. Teen kovasti töitä uskomieni asioiden puolesta – ja sillä asenteella haluan vahvistaa RKP:tä, Bergqvist sanoo.