Kaukolämmön kesähinta säilyy edellisvuoden tasolla, hintakehitys jatkuu ennusteen mukaan maltillisesti laskevana

Turku Energian myymän kaukolämmön kesähinta kesä-elokuulle on julkaistu, ja se astuu voimaan 1.6.2025. Kaukolämmön veroton kesähinta säilyy samana kuin vuodentakainen kesähinta, ollen 53,00 €/MWh. Verollinen hinta nousee edellisvuodesta arvonlisäveron korotuksen vuoksi, ja on 66,52 €/MWh (alv 25,5 %, kesä-elokuu 2024: 65,72 €, alv 24 %). Hintaennusteen mukaan kaukolämmön hinta on tulevina hinnoittelukausina laskeva.