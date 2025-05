Hartela on myynyt Lähipalvelukeskus Karjasillan Verstaan Oulussa kiinteistösijoitusyhtiö Balder Finlandille

Karjasillan Verstas on moderni, monipuolinen toimitilakiinteistö Oulun Höyhtyän alueella. Uuden, ennallistavaa rakentamista edustavan Verstaan on suunnitellut ARCO Architecture Company. Rakennus valmistui toukokuussa 2025 ja sen vuokrattava pinta-ala on noin 2 500 neliömetriä. Kiinteistö on vuokrattu useille eri yrityksille mm. Kesko, Kotipizza, Fitness24Seven ja Rakennusliitto.

Hartela ja Oulun Energia ovat luoneet Karjasillan alueelle oman, ekologisen alue-energiajärjestelmän, johon Karjasillan Verstas on liitetty.

"Karjasillan Verstas on erinomainen esimerkki Hartelan kyvystä toteuttaa laadukkaita ja houkuttelevia toimitilakohteita. Kiinteistön myynti vahvalle kiinteistösijoittajalle osoittaa kohteen arvon ja potentiaalin", sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

Balder Finland Oy on tunnettu kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on laaja kiinteistöportfolio Pohjoismaissa.

"Karjasillan Verstas sopii erinomaisesti strategiaamme ja vahvistaa asemaamme Oulun toimitilamarkkinoilla", kommentoi Balder Finlandin toimitusjohtaja Juha Lehtonen.

Hartelan kehittämälle Karjasillan Kulman korttelialueelle on rakentumassa Lähipalvelukeskus Karjasillan Verstaan lisäksi yhteensä 11 asuinkerrostaloa, joista neljä on jo rakennettu. Hartelan neuvonantajina kaupassa toimivat Mrec Oy ja Asianajotoimisto Merilampi Oy.