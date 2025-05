Päivitys Helsingin Munkkivuoren putkirikkoon 31.5.2025 liittyen

Putkirikko Helsingissä Munkkivuoressa 31.5.2025 31.5.2025 09:15:15 EEST | Tiedote

Vedenjakelu on poikki Helsingissä Munkkivuoressa osoitteessa Ulvilantie 9, 11 A ja 11 C. Katkos koskee neljää kiinteistöä. Väliaikainen vedenjakelu on Raumantien ja Naantalintien risteyksessä. Vedenjakeluhäiriö alkoi 31.5.2025 klo 5.30. Häiriö päättyy 31.5.2025 arviolta klo 18. Vedenjakeluhäiriön syy on putkirikko. Jakeluhäiriön jälkeen vesijohtojen seinämistä voi irrota sakkaa veden virtaussuuntien muutosten ja paineenvaihtelujen vuoksi. Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, juoksuta vettä kaikista hanoista, kunnes se on kirkasta. Jos vesi ei kirkastu 10 minuutin juoksutuksella, ilmoita asiasta HSY:n vesihuollon vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000. HSY pahoittelee häiriötä. Vedenjakelusta johtuvat korvaukset, lisätietoja: www.hsy.fi/vesikatkot.