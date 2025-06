EK: Määräaikaisten työsuhteiden joustavoittaminen jäi pahasti puolitiehen

EK:n dataikkuna: Vihreiden investointien hankekanta ylitti 300 miljardin euron rajan – vireillä yli 1 000 hanketta 26.5.2025 06:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 tammikuusta alkaen uusia vihreän siirtymän investointiaikomuksia on julkistettu 100 hankkeen verran, noin 15 miljardin euron arvosta. 34 hanketta yhteensä lähes 2,5 miljardin euron arvosta on tämän vuoden aikana jo valmistunut. Sähköä käyttäviin teollisiin hankkeisiin tarvitaan kuitenkin lisää vauhtia, jotta Suomen talouskasvu toden teolla käynnistyy. EK:n dataikkuna (www.ek.fi/dataikkuna) seuraa vihreän siirtymän investointien etenemistä eri puolella Suomea, kattaen hankkeet niiden varhaisesta aievaiheesta alkaen aina valmistumiseen asti. Hankkeet kirjataan dataikkunaan siinä vaiheessa, kun yritykset ovat itse ne tuoneet julkisuuteen. Vihreiden investointiaikomusten hankekanta on ylittänyt ensimmäistä kertaa 300 miljardin euron rajan. Yksittäisiä hankkeita on eri maakunnissa jo yli 1000, kommentoi EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen: ”Erityisen kiinnostavaa on seurata hankkeita, jotka ovat varmalla pohjalla: investointi on saatu jo valmiiksi tai siihen on sitouduttu