Lupaavia tuloksia reaaliaikaisesta tekoälytulkkauksesta

Hyvinvointialue käynnisti helmikuussa 2025 kokeilun, jossa hyödynnetään reaaliaikaista tekoälytulkkausta. Kokeiluun osallistuu osa Kivenlahden ja Suur-Leppävaaran neuvoloiden sekä kotoutumista tukevien sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Tekoälyavusteista tulkkausta testataan venäjän, ukrainan ja arabian kielillä.

– Hyvinvointialueellamme asuu yli 80 000 monikielistä asukasta, mikä on noin 19 prosenttia koko alueen väestöstä. Monikielisen väestön kasvaessa myös tulkkauksen tarve lisääntyy, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pasi Ojaniemi kertoo.

Kokeilun tavoitteena on parantaa tulkkauspalvelujen saatavuutta ja palvelun joustavuutta tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole, sekä selvittää tekoälyn vaikutuksia asiakaskokemukseen ja kustannuksiin. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä tulkkauspalvelutoimittaja Túlka Oy:n kanssa.

Tekoälytulkkauskokeilu on osa hyvinvointialueen tavoitetta uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja rohkeasti. Hyvinvointialue kuuluu ensimmäisiin, jotka ovat ottaneet tekoälytulkkauksen käyttöön asiakastyössä. Kokeilun myötä alue vahvistaa asemaansa tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijänä.

Tekoälytulkkaus toimii ja sujuvoittaa vuorovaikutusta – mutta vaatii vielä harjoittelua

Toistaiseksi tekoälyavusteisia tulkkauksia on tehty noin 150 kappaletta. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on havaittu, että tekoäly on erityisen hyödyllistä lyhyissä ja suoraviivaisissa palvelutilanteissa. Sen lisäksi on noussut esiin monia vuorovaikutusta sujuvoittavia havaintoja, esimerkiksi että kokonaisten palvelutilanteiden lisäksi tekoälytulkki tukee tilanteita, joissa asiakas puhuu jonkin verran suomea, mutta kaipaa ajoittain varmistusta vaikeampien asioiden ymmärtämisessä. Käyttökokemusta tarvitaan kuitenkin vielä runsaasti. Käyttäjiltä kerätyn palautteen mukaan tekoälytulkkaus vaatii harjoittelua ja tottumista.

– Tekoälytulkkauksessa on valtavasti potentiaalia. Tekoälytulkki on neutraali, aina saatavilla ja sen tuottama käännös jää kirjallisena talteen laadun varmistamiseksi. Jatkamme määrätietoisesti kokeiluja, jotta ymmärtäisimme entistä paremmin nykyisten ratkaisujen laatua ja soveltuvimpia käyttökohteita, toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Johan Sanmark.

Kokeilussa käytettävä mobiilisovellus kuuntelee puhetta, kääntää sen kielimallin avulla valitulle kielelle ja toistaa käännöksen asiakkaalle reaaliaikaisesti. Sovellus tuottaa myös tekstiversion keskustelusta, mikä mahdollistaa sen, että asiakas ja työntekijä voivat yhdessä varmistaa, että viesti ymmärrettiin oikein. Ominaisuus on saanut kiitosta henkilöstöltä kokeilun ensimmäisten kuukausien aikana. Keskustelujen puhe- ja tekstiversiot tallennetaan vain tilapäisesti käännöksen laadun tarkistamiseksi. Tietoja ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen tai muihin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on aina oikeus valita perinteinen tulkkauspalvelu, ja tilanteen mukaan tulkkaus voidaan myös kesken asioinnin vaihtaa ihmistulkkiin. Lupaavaa on, että kokeilun aikana 82 prosenttia tekoälytulkkauksista on viety alusta loppuun ilman siirtymistä ihmistulkkiin.

Tavoitteellista ja vastuullista palveluiden kehittämistä

– On tärkeää, että hyvinvointialueet etsivät vastuullisia tapoja kehittää toimintaansa kustannustehokkaasti, jotta voimme vastata palvelutarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tekoälytulkkaus voi olla yksi keino edistää tätä tavoitetta, Ojaniemi sanoo.

Tekoälytulkkaus on osa hyvinvointialueen laajempaa tekoälyohjelmaa, jossa selvitetään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti eri palveluissa. Hyvinvointialue kerää kokeilun aikana palautetta sekä henkilöstöltä että asiakkailta. Tulosten perusteella arvioidaan, voidaanko tekoälytulkkausta hyödyntää laajemmin myös muissa palveluissa ja kielissä.

– Tekoälyllä on sosiaali- ja terveydenhuollossa laajaa potentiaalia, ja hyvinvointialueena haluamme hyödyntää sitä vastuullisesti ja vaikuttavasti. Kokeilujen kautta rakennamme pohjaa ratkaisuille, jotka tukevat tulevaisuuden palveluita, Sanmark kuvailee.