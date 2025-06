Poikkeuksellinen kevät enteilee laadultaan erinomaista perunasatoa

Perunantuottaja Pontus Franzén arvioi, että poikkeuksellisen pitkä ja tasaisen viileä kasvukausi enteilee tänä vuonna varhaisperunalle erityisen hyvää laatua.

– Tällaiset olosuhteet antavat odottaa erinomaista makua ja rakennetta. Toki paikalliset sääolot voivat aiheuttaa jonkin verran satovaihteluita, Franzén kertoo.

Ensimmäiset perunat nostettiin tuttuun tapaan Varsinais-Suomen rannikko- ja saaristoalueilta, ja kesäkuun alussa nostoja aloitetaan jo laajasti eri puolilla maata,

Mistä tietää, että kyseessä on aito suomalainen varhaisperuna?

Aidon suomalaisen varhaisperunan tunnistaa siitä, että sen kuori on ohut ja irtoaa helposti, jopa pelkällä sormella pyyhkäisemällä. Maku on makea, raikas ja mieto, suutuntuma täyteläinen ja napakka; toisin kuin ulkomaisissa perunoissa, jotka voivat olla kitkerämpiä ja vetisiä. Lisäksi alkuperämerkintä paljastaa paljon: aidossa suomalaisessa varhaisperunassa lukee selvästi ”Suomi” tai pakkauksessa on näkyvillä tuottajan nimi.

Varhaisperuna on aito tuoretuote, ja se on parhaimmillaan silloin, kun se on nostettu samana päivänä, kun se päätyy keittiöön.

Kotimainen varhaispottu tarjoaa makuelämyksen, jota ei voi korvata tuontiperunalla. Kaupassa kannattaa rohkeasti kysyä perunan alkuperästä ja kannustaa kauppiasta hankkimaan laariin suomalaisia, laadukkaita varhaisperunoita. Tuore peruna menee varmasti kaupaksi ja herkkusuut kiittävät, lupaa ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen MTK:sta.

Faktaa suomalaisesta varhaisperunasta:

Varhaisperunaa viljellään Suomessa noin 700-800 hehtaarin alalla vuosittain.

Lounais-Suomi ja Ahvenanmaa aloittavat sadonkorjuun ensimmäisinä.

Hinta vaihtelee tarjonnan ja sään mukaan. Kevään ensipotut ovat monelle pieni luksus.

Suomalaiset varhaisperunan tuottajat ovat poikkeuksellisen taitavia kasvattamaan perunaa alkukevään haastavissa oloissa ja suojaamaan sadon keväthalloilta.

Varhaisperunatilaisuuksia Varsinais-Suomessa:

• Perunafestivaali De Vita Päron Nauvossa 14.6.2025

• Silli ja uussi peruni -tapahtuma Röölässä 14.6.2025

• Neitsytperunafestivaali Turussa 13–14.6.2025

• Varhaisperunapäivä, Turun Ruokaviikot, 15.6.2025

Kurkkaa myös varhaisperunareseptit täydelliseen makuelämykseen: https://www.mtk.fi/-/varhaisperunat_21

