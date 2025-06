Fennialla jälleen runsaasti kesätyöntekijöitä – panostamme perehdytykseen ja hyvinvointiin

Fennialla on erityinen ilo tarjota jälleen runsaasti kesätyöpaikkoja. Vakuutusten ja riskienhallinnan parissa työskentelee kaikkiaan lähes 70 kesätyöntekijää touko-syyskuun aikana.

– Meillä kesätyöntekijät työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä. Vakuutusyhtiössä työskenteleminen ei tarkoita pelkästään vakuutusten myyntiä tai vahinkojen käsittelyä, vaan meillä on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia eri alojen osaajille, kertoo Fennian strategiasta, henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja Minna Schrey-Hyppänen.

Perehdytykseen ja hyvinvointiin panostaminen kannattaa

Monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään. Fennialle on tärkeää, että kesätyöntekijöiden kokemus niin Fenniasta kuin yleisesti työelämästä olisi mahdollisimman positiivinen. Tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden yleisiä työelämävalmiuksia jo ensimmäisestä kesätyöpaikasta lähtien.

– Huolehdimme siitä, että kesätyöntekijä saa tarvittavan perehdytyksen sekä riittävästi tukea ja opastusta koko kesätyöjakson ajan. Tällä on iso vaikutus siihen, miten tervetulleeksi työntekijä itsensä kokee ja kuinka tärkeäksi hän oman työpanoksensa mieltää. Samalla kyse on työturvallisuuden takaamisesta ja mahdollisuudesta solahtaa osaksi työyhteisöä, Schrey-Hyppänen summaa.

Kesätyöntekijöille järjestetään yhteinen Tervetuloa kesätöihin -tapahtuma, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana Fennian kesää. Tapahtuman tarkoituksena on perehdytyksen lisäksi tarjota kesätyöntekijöille mahdollisuus tutustua toisiinsa rennossa ja hauskassa hengessä.

– Tänä kesänä tapahtuma järjestetään Fennia Race -hengessä, jossa osallistujat suorittavat tiimeissä leikkimielisiä tehtäviä yhdessä. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, madaltaa tutustumisen kynnystä ja toivottaa kaikki kesätyöntekijät lämpimästi mukaan osaksi työyhteisöämme.

Hyvinvointivalmennus tukee jaksamista

Fennia pilotoi ja tarjoaa kesätyöntekijöille myös hyvinvointivalmennuksen, joka toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Valmennus tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja jaksamiseen, palautumiseen ja arjen tasapainon löytämiseen. Nämä ovat teemoja, jotka tukevat keskeisesti työelämään siirtymistä ja täydentävät muuta kesätyön alkuun liittyvää perehdytystä.

– Nuorten hyvinvointi on paitsi yhteiskunnallisesti ajankohtainen teema, myös meille työnantajana tärkeä arvo. Pilottivalmennuksen kautta haluamme tarjota tukea kesätyöntekijöillemme sekä kerätä kokemuksia ja palautetta, joiden pohjalta voimme kehittää valmennusta ja mahdollisesti laajentaa sitä koko henkilöstön käyttöön, Schrey-Hyppänen perustelee.

Palaute kehityksen moottorina

Kesän päätteeksi Fennia kutsuu kaikki kesätyöntekijänsä vastaamaan Duunitorin Kesätyötutkimukseen. Tutkimus selvittää nuorten kokemuksia kesätyöstä: kuinka he kokevat perehdytyksen, työyhteisön ilmapiirin, palautteen saamisen, oppimismahdollisuudet ja työn merkityksellisyyden.

– Tutkimuksen kautta saamme tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja missä voimme vielä parantaa sekä kehittää Fenniaa entistä paremmaksi kesätyöpaikaksi, selventää Schrey-Hyppänen lopuksi.