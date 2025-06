DNA Tower on maailman ensimmäinen masto- ja laitepaikkayritys, joka tarjoaa akkujen kapasiteettia sähkön reservimarkkinoille Elisa DES:n avulla

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.

DNA Tower Finland tarjoaa kattavia infrastruktuuripalveluja nykyaikaisiin viestintätarpeisiin koko Suomessa. Yritys omistaa, vuokraa ja hallinnoi mobiiliverkon laitteistoja ja komponentteja, kuten mastojen ja rakennusten antenni- ja laitetiloja sekä asiakaslaitetiloja datakeskuksissa. DNA Tower on osa Telenor Towers -konsernia, joka yhdistää Norjan, Ruotsin ja Suomen maailmanluokan kestävällä ja kriittisellä televiestintäinfrastruktuurilla. Telenor Towers on alansa suurin toimija Pohjoismaissa.

Elisa Industriq luo operatiivisen älykkyyden ohjelmistoratkaisuja moninkertaistamalla teollista osaamista tekoälyinnovaatioilla. Liiketoimintamme – camLine, sedApta, Elisa Polystar, CalcuQuote, TenForce ja Elisa Distributed Energy Storage – palvelevat maailmanlaajuisesti yli 2 000 asiakasta teollisuudessa, tietoliikennepalveluissa ja energiasektorilla.



Elisa Industriq tuottaa asiakkaille liiketoiminta-arvoa vähentämällä kustannuksia, parantamalla laatua ja luomalla kasvua. Ohjelmistoratkaisumme integroituvat asiakkaiden olemassa oleviin järjestelmiin ja optimoivat niiden toimintoja muun muassa valmistuksessa, toimitusketjun optimoinnissa, verkkoanalytiikassa ja energianhallinnassa.



Elisa Industriq on osa Elisaa, joka on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä, ja jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhteinen missiomme on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Elisa Industriq työllistää lähes 1 600 asiantuntijaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. elisaindustriq.com