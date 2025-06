Reidar Särestöniemen näyttely toi 100 000 kävijää Didrichsenille

IN ENGLISH BELOW



100 vuotta, 100 päivää ja 100 000 kävijää

Didrichsenin taidemuseossa 8.2.–1.6.2025 järjestetyn Maailmanranta – Reidar Särestöniemi 100 vuotta -näyttelyn näki sadassa päivässä yhteensä 103 700 kävijää. Edellinen näyttelykohtainen ennätys oli syksystä 2014 tammikuuhun 2015 esillä olleesta Edvard Munchin näyttelystä, jossa vieraili 70 000 kävijää. Särestöniemen monitahoiseen luontosuhteeseen keskittynyt 100-vuotisnäyttely esitteli teoksia julkisista ja yksityisistä kokoelmista sekä Didrichsenin laajasta Särestöniemi-kokoelmasta.

”Tiesimme Särestöniemen kiinnostavan yleisöä, mutta kävijämäärä ylitti kaikki odotuksemme. Yleisöltä saadun palautteen perusteella näyttely houkutteli myös kävijöitä, joilla ei ole ollut aikaisempaa suhdetta Särestöniemen taiteeseen. Särestöniemen juhlavuosi on ollut näyttävästi esillä mediassa niin näyttelyiden kuin Noora Vaaralan kirjoittaman Sarviini puhkeaa lehti − Ihmeellinen Reidar Särestöniemi -elämäkerran ansiosta. On ollut ilahduttavaa nähdä kuinka Särestöniemen taide on saanut uutta arvostusta”, kertoo Didrichsenin taidemuseon museonjohtaja Maria Didrichsen.

Didrichsenin taidemuseo on perinteikäs Särestöniemi-näyttelyiden järjestäjä Helsingissä. Museo toteutti yhdessä Särestöniemen kanssa näyttelyt vuosina 1970, 1973, 1975, 1978 ja piti taiteilijan muistonäyttelyn vuonna 1981. Särestöniemen 50-vuotisjuhlanäyttelyn vastaanotto vuonna 1975 vertautuu satavuotisnäyttelyn suosioon – näyttelyn näki tuolloin reilussa kolmessa viikossa 21 000 museovierasta.

Lorenzo Quinnin suunnittelema veistos – Kuusisaaren uusi maamerkki – paljastetaan 12.6.2025

Median edustajat ovat tervetulleita torstaina 12.6.2025 klo 11–13 Didrichsenin veistospuistossa järjestettävään kutsuvierastilaisuuteen, jossa veistos paljastetaan. Taiteilija Lorenzo Quinn on läsnä ja haastateltavissa tilaisuudessa. Ilmoittautumiset: Maria Didrichsen, +358405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi.

Tilaisuuden ohjelma: https://www.didrichsenmuseum.fi/ohjelma

Päättynyt Särestöniemen näyttely on osa Didrichsenin taidemuseon 60-vuotisjuhlavuoden 2025 ohjelmaa. Juhlavuosi huipentuu Helsinki-päivänä 12.6.2025, jolloin paljastetaan uusi teos Didrichsenin taidemuseon veistospuistossa. Museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin perintöä kunnioittavan veistoksen on suunnitellut kansainvälisesti tunnustettu italialainen kuvanveistäjä Lorenzo Quinn.

Helsinki-päivänä avautuu myös Modernia!-näyttely, joka juhlistaa Didrichsenin taidemuseon 60-vuotista toimintaa. Näyttely esittelee Didrichsenin kokoelman keskeisiä teoksia kotimaisilta ja ulkomaisilta modernisteilta Helene Schjerfbeckistä Wassily Kandinskyyn. Gunnar ja Marie-Louise Didrichsenin keräämän taiteen rinnalla nähdään valikoituja teoksia aikalaiskeräilijöiden kokoelmista – Sara Hildénin taidemuseosta, Villa Maireasta, Villa Gyllenbergistä ja Taidekoti Kirpilästä. Näyttelyyn on lainattu teos myös Henry Moore Foundationin kokoelmasta. Didrichsenien tuttavuudella kuvanveistäjä Henry Mooren kanssa oli tärkeä rooli museon modernin kokoelman rakentumisessa.

Museo avautuu yleisölle torstaina 12.6.2025 klo 13, ja Modernia!-näyttelyyn on Helsinki-päivän kunniaksi vapaa pääsy klo 13–18. Juhlanäyttely on esillä 12.6.2025–28.9.2025.

Lorenzo Quinnin veistos paljastetaan 12.6.2025. Kuva: Niklas Rosström

IN ENGLISH

Reidar Särestöniemi's exhibition brought 100 000 visitors to the Didrichsen Art Museum

The exhibition On the World’s Shore – Reidar Särestöniemi 100 Years, which ended on Sunday 1 June, attracted 100 000 visitors to the Didrichsen Art Museum and became the museum's most popular exhibition of all time. The previous record was set by the Edvard Munch exhibition in 2014–2015.

100 years, 100 days and 100 000 visitors

The exhibition On the World’s Shore – Reidar Särestöniemi 100 Years, held at the Didrichsen Art Museum from 8 February to 1 June 2025, was attended by a total of 103 700 visitors in 100 days. The previous exhibition record was set by the Edvard Munch exhibition which ran from autumn 2014 to January 2015 and attracted 70 000 visitors. The 100th anniversary exhibition, which focused on Särestöniemi's special relationship with nature, presented works from public and private collections as well as from the Didrichsen Art Museum's extensive Särestöniemi collection.

"We knew that Särestöniemi would interest the public, but the number of visitors exceeded all our expectations. Based on the feedback, the exhibition also attracted visitors who had no previous relationship with Särestöniemi's art. Särestöniemi's anniversary year has received great media coverage, thanks both to the exhibitions and to the biography Sarviini puhkeaa lehti − Ihmeellinen Reidar Särestöniemi by Noora Vaarala. It has been a joy to see how Särestöniemi's art has gained new appreciation", says Maria Didrichsen, Museum Director of Didrichsen Art Museum.

The Didrichsen Art Museum is a long-standing organiser of Särestöniemi exhibitions in Helsinki. Together with Särestöniemi, the museum organised exhibitions in 1970, 1973, 1975, 1978 and also held his memorial exhibition in 1981. The reception of Särestöniemi's 50th anniversary exhibition in 1975 is comparable to the popularity of the 100th anniversary exhibition. The 1975 exhibition attracted 21 000 visitors in just over three weeks.

Lorenzo Quinn's sculpture – the new landmark for Kuusisaari island – will be unveiled on 12 June 2025

Members of the media are welcome to an exclusive event in the Didrichsen Art Museum’s sculpture park on Thursday 12 June 2025 from 11 am to 1 pm for the unveiling of the sculpture. Artist Lorenzo Quinn will be present and available for interviews. Registration: Maria Didrichsen, +358405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi.

Programme for the event: https://www.didrichsenmuseum.fi/en/ohjelma

The now closed Särestöniemi exhibition is part of the Didrichsen Art Museum's 60th anniversary 2025 programme. The anniversary will culminate on Helsinki Day 12 June 2025, when a new sculpture will be unveiled in the museum's sculpture park. The sculpture, which honours the legacy of the museum founders Marie-Louise and Gunnar Didrichsen, was designed by the internationally renowned Italian sculptor Lorenzo Quinn.

Helsinki Day also marks the opening of the exhibition Modern! which celebrates the 60th anniversary of the Didrichsen Art Museum. The exhibition presents key works from the museum’s collection of both Finnish and international modernists, ranging from Helene Schjerfbeck to Wassily Kandinsky. These are complemented by carefully selected pieces from the collections of the Didrichsens’ contemporaries, including loans from the Sara Hildén Art Museum, Villa Mairea, Villa Gyllenberg, and the Kirpilä Art Collection. The exhibition also includes a sculpture on loan from the Henry Moore Foundation collection. The Didrichsens' association with the sculptor Henry Moore played an important role in building the museum's modern collection.

The museum will open to the public on 12 June 2025 at 1 pm. To celebrate Helsinki Day, the admission to the museum is free from 1 pm to 6 pm on that day. The exhibition Modern! will be on display from 12 June 2025 to 28 September 2025.