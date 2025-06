Käteisnostojen määrät pienenivät vuoden 2024 loppupuoliskolla kaikilla nostopaikoilla

Utbetalningarna av fordonslån minskade i början av 2025 jämfört med året innan 5.6.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande

Under det första kvartalet 2025 beviljade övriga finansinstitut nya konsumentkrediter[1] till finländska hushåll för 704 miljoner euro. Konsumentkrediterna beviljade av övriga finansinstitut hänför sig huvudsakligen till fordonsfinansiering. Av de beviljade konsumentkrediterna var 644 miljoner euro eller 91 % fordonslån och resten övriga konsumentkrediter. Utbetalningarna av fordonslån var det första kvartalet 7 % mindre och utbetalningarna av övriga konsumentkrediter över 5 % mindre än under motsvarande period 2024. Den genomsnittliga överenskomna årliga räntan på nya fordonslån var 4,37 %, vilket är 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare. Den genomsnittliga överenskomna årliga räntan på övriga nya konsumentkrediter sjönk under motsvarande period med mer än en procentenhet, dvs. från 9,85 % till 8,69 %. Den effektiva räntan som beaktar övriga kostnader sjönk i nya fordonslån från 7,30 % till 6,69 % och i övriga konsumentkrediter från 13,43 % till 12,67 % jämfört med det första kv