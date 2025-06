Liikuntalautakunta vastasi nuorisovaltuuston aloitteeseen lasten ja nuorten harrastamisesta

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkastellaan toimintaa tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Alkuvuonna senioreiden sekä lasten ja nuorten tapahtumat keräsivät hyvin kävijöitä. Senioreiden testaustapahtumaan sekä tanssitapahtumaan osallistui yhteensä lähes 600 senioria. Talvilomaviikon lasten ja nuorten Hop on Hop off -tapahtumaan tai osallistui noin 2500 lasta monilajihalli Kameleontenissa.

Myös kumppanuustapahtumia järjestettiin alkuvuonna yhteensä kuusi. Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä järjestetty digitaalisen pelikulttuurin tapahtuma Assembly Gaming Day Espoo tavoitti yli 5400 nuorta.

”Tämän valtuustokauden perusteella voin sanoa, että Espoon vahvuus on monipuolisuus. Jokaiselle löytyy sopivia liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi uinnin tai jalkapallon tapaisista perinteisen urheilu lajeista tai vaikkapa digitaalisten liikuntapelien kautta. Tapahtumat ovat hyviä paikkoja kokeilla uutta ja päästä liikkumaan yhdessä muiden kanssa”, sanoo liikuntalautakunnan puheenjohtaja Leo Heiskanen.

Liikunnan ja urheilun yksikkö kehittää jatkuvasti tapoja tukea lasten ja nuorten harrastamista Espoossa

Liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön vastauksen nuorisovaltuuston aloitteeseen. Sen tavoitteena on lisätä liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti niille nuorille, jotka eivät koe kovatasoista kilpaurheilua omakseen. Tämä vahvistaisi nuorten fyysistä ja henkistä terveyttä, edistäisi heidän sosiaalista elämäänsä ja loisi positiivista yhteishenkeä eri taustoista tulevien nuorten välille.

Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö on tehnyt monia toimenpiteitä, jotta jokainen nuori vois löytää jokin itseä kiinnostavan liikuntaharrastuksen. Liikunta ja urheilu tekee tiivistä yhteistyötä espoolaisseurojen kanssa.

”Koko kaupungin tavoitteena on se, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi harrastus ja jokaisen liikunnallista elämäntapaa tuetaan. Tätä varten käytössämme on Harrastamisen Suomen malli ja lisäksi liikunnan ja urheilun tulosyksiköllä on oma Espoon harrastamisen malli”, liikuntajohtaja Martti Merra kertoo.

Liikunnan tulosyksikkö tukee vuosittain seuroja lasten ja nuorten harrastusryhmien perustamisessa. Yhteensä liikunnan yksikön tuella on perustettu lähes 200 ryhmää ja niissä harrastaa yli 3500 lasta ja nuorta.

Syksyllä 2023 otettiin käyttöön uusi tukimuoto osana seurojen toiminta-avustusta. Painotuksella tukea ohjataan nimenomaan sellaisten harrastusryhmien järjestämiseen, jotka on suunnattu seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta. Vuonna 2024 näitä ryhmiä oli yhteensä 46 ja niitä järjesti 33 eri seuraa. Lajeja oli kaikkiaan 18. Tulosyksikkö tuki seuroja näiden matalan kynnyksen ryhmien järjestämisessä yhteensä 220 000 eurolla.

”Viestimme harrastusmahdollisuuksista laajasti, mutta kaikkia tieto ei vielä ole tavoittanut. Tarvitsemme tiedon jakamiseen myös nuorten tuen. Liikunnan ja urheilun tulosyksikkömme tekee mielellään yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa, jotta onnistuisimme paremmin yhdistämään seuratoimintaan haluavat nuoret, seurat ja toimivat harrastamisolosuhteet”, Merra sanoo.

Lisäksi liikuntalautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksia. Lue lisää kaikista kokouksen aiheista ja päätöksistä.

Tämä kesäkuun kokous oli viimeinen nykyisen liikuntalautakunnan kokous. Syksyllä aloittaa liikunta- ja hyvinvointilautakunta.