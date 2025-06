BBC:n kybertoimittajan koukuttava tietokirja avaa Julius Kivimäen ja muiden kansainvälisten teinihakkerien toimintaa

Julius Kivimäki lienee maailman vihatuin hakkeri. Vuosina 2018–2019 hän murtautui Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietokantaan ja varasti yli 30 000 ihmisen potilastiedot. Yritettyään kiristää ihmisiä Kivimäki päätyi julkaisemaan tietoja Tor-verkossa, joutui Interpolin etsintälistalle ja pidätettiin Ranskassa vuonna 2023.

Kivimäen historiallisen törkeää rikosta tutkinut BBC:n toimittaja Joe Tidy on seurannut tapausta tiiviisti muun muassa seuraamalla Kivimäen oikeudenkäyntiä Suomessa ja on päässyt haastattelemaan häntä useaan otteeseen. Tässä kirjassa Tidy kuvaa 12-vuotiaana hakkerin uransa aloittaneen Kivimäen toimintaa osana viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunutta teinihakkerien nousua.

Kirja kuvaa kansainvälisten hakkeriryhmien välisiä yhteyksiä ja niiden kehitystä sekä sitä, kuinka jokainen ryhmä on edeltäjäänsä röyhkeämpi, aggressiivisempi ja jopa väkivaltaisempi. Tidy myös pohtii, miten voimme tulevaisuudessa vastata kyberrikollisuuden haasteisiin paremmin.

Joe Tidy on haastatellut kirjaa varten myös suomalaista kyberturvallisuusasiantuntijaa Mikko Hyppöstä. Kirja kertoo, miten Hyppönen yritti kääntää 13-vuotiaan Julius Kivimäen elämän suunnan esittelemällä hänelle päivän verran F-Securen toimintaa. Tidy paljastaa myös, miksi ei Hyppönen ei antanut muutamaa kuukautta myöhemmin Kivimäelle tämän toivomaa TET-paikkaa yrityksen laboratorioissa.

Joe Tidy on BBC:n ensimmäinen kybertoimittaja. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on raportoinut kyberhyökkäyksistä BBC:n televisio- ja radiokanavilla, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Hänen kirjoittamaansa artikkelia Julius Kivimäestä on luettu yli 2,5 miljoonaa kertaa.

Joe Tidy: Ctrl+Alt+Kaaos – Julius Kivimäen ja muiden hakkerien jäljillä

Alkuteos: Ctrl+Alt+Chaos: How Teenage Hackers Hijack the Internet

Suomentanut Mina Eriksgård ja Nuanxed AB