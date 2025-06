Lihavuudesta yli 2,5 miljardin lisäkustannukset yhteiskunnalle vuosittain

FinWeight-tutkimussarjan uusin julkaisu osoittaa, että lihavuuden hoitamatta jättäminen tuottaa yhteiskunnalle vuosittain yli 2,5 miljardin euron lisäkustannukset1. 1,1 miljardin lisäkustannus syntyy suorista kustannuksista eli terveydenhuollosta ja lääkekustannuksista, ja 1,4 miljardia epäsuorista kustannuksista eli pääosin pitkistä sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä.

”Kyse on laajasta kansanterveydellisestä haasteesta. Tutkimustulokset osoittavat, että viimeistään nyt yhteiskunnan tulee ottaa enemmän vastuuta lihavuuden ehkäisystä ja hoidosta. Lihavuuden syyt ovat moninaiset, eikä yksilö voi yksin olla vastuussa ratkaisuista,” toteaa FinWeight-tutkimusryhmän jäsen, Helsingin yliopiston lihavuustutkimuksen professori Kirsi Pietiläinen.



Lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon tulee suhtautua myös työllisyyskysymyksenä

FinWeight-tutkimus osoittaa, että lihavuuden hoitamattomuus lisää yhteiskunnan kustannuksia merkittävästi. Sairauspoissaolojen määrä sekä pituus kasvavat, mitä korkeammasta painoindeksiluokasta (BMI) on kyse. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä henkilöillä, joilla on lihavuutta (BMI 30 tai yli2), on yli kolminkertainen normaalipainoisiin verrattuna.



”Tämä on tulos, jos lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon ei panosteta. Terveys heikkenee, sen seurauksena työkyky heikkenee ja lopputuloksena on kalliita kustannuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Nykyisessä väestörakenteessa lihavuuden hoitaminen ei ole enää vain terveys- vaan myös työllisyyskysymys.” Pietiläinen jatkaa.



Lihavuus myös lisää merkittävästi terveysongelmien kokonaismäärää3. Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joiden riskiä lihavuus lisää, olivat tutkimuksen mukaan merkittävimpiä syitä sekä sairauspoissaoloille että työkyvyttömyyseläkkeille.

”Suomen kolmesta miljoonasta työikäisestä jo yli puolella on ylipainoa tai lihavuutta. Työkyvyn näkökulmasta lihavuuskehitykseen tulee suhtautua aiempaa vakavammin ja kiinnittää entistä enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn”, kertoo tutkimusryhmän jäsen, Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja ja asiantuntijalääkäri Tero Saukkonen.



Tutkimuksessa esitetyt luvut ovat vain maltillinen arvio lihavuuden kustannusvaikutuksista.



”Tutkimuksessa on huomioitu vain osa epäsuorista kustannuksista – emme analysoineet esimerkiksi työnantajien kustantamia lyhyitä sairauspoissaoloja, heikentynyttä työkykyä tai eri mittaisia työttömyysjaksoja, joiden kaikkien riskiä lihavuus lisää. Lihavuuden esiintyvyys on myös jatkuvasti lisääntynyt aineiston keruun jälkeen4, eli myös kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat kasvaneet,” kertoo tutkimusryhmän jäsen, Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen.



Tutkimusaineisto koostuu FinTerveys 2017 -tutkimukseen kerätystä yli 5 500 suomalaisen terveys- ja hyvinvointitiedoista, sekä laajasta THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistosta vuosilta 2016–2021. Tutkimuksessa mitattiin Kelan maksamia sairauspäiväetuuksia (yli 10 päivän sairauspoissaolot) ja sairauspoissaolojen pituuksia, työkyvyttömyyseläkemaksuja sekä kuntoutusjaksoja.

Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu kansainvälisessä BMC Public Health -tiedelehdessä toukokuussa 2025. Tutkimuksen tekivät yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Yliopisto, MedEngine ja Novo Nordisk.



FinWeight-tutkimuksen tulos on maltillinen arvio kustannuksista. Lihavuuskehitys on jatkunut aineiston keruun jälkeen, ja THL:n tuoreimman Terve Suomi 2023 -tutkimuksen4 mukaan Suomessa on yli 1,2 miljoonaa aikuista, joilla on lihavuutta. Tutkijat arvioivat, että kehityssuunta huomioiden hoitamattoman lihavuuden lisäkustannukset voivat olla nousseet 2,9 miljardiin euroon.



