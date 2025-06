Sofia Virta paalutti puoluekokouksessa: hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvyys vaan valinta – Vihreiden visiolla rakentuu parempi Suomi

– Hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvyys. Se on valinta, joka rakentuu poliittisista päätöksistä. Suomi on yhä paperilla hyvinvointivaltio. Mutta on paikallaan kysyä, olemmeko me tällä hetkellä maa, joka kykenee lunastamaan todella sen lupauksen siitä, että ketään ei jätetä? Olemmeko me juuri nyt maa, joka kykenee lunastamaan lupauksensa siitä, että riippumatta mihin perheeseen tai mille alueelle lapsi sattuu syntymään niin hänestä voi tulla mitä tahansa? Virta esitti.

Virran mukaan Suomen on havahduttava siihen, että jos Suomessa ei nyt valita pitää kiinni hyvinvointivaltiosta tai -yhteiskunnasta ja tehdä toimia sen pelastamiseksi, niin lupaus hyvinvointivaltiosta murenee. Juuri hyvinvointivaltion ylläpitämiseen Vihreitä tarvitaan Virran mukaan nyt kenties enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Tulevaisuutta rakentavissa päätöksissä me Vihreät olemme olleet monessa asiassa tämän yhteiskunnan kirittävä ja suuntaa näyttävä voima. Meitä tarvitaan näyttämään suuntaa nyt, kun hallitus hukkaa aikaa, haparoi ja horjuttaa kaikkea sitä, mille suomalainen yhteiskunta on rakennettu, mukaan lukien uskoa siihen, että kaikki kyllä järjestyy ja heikoimmassa asemassa olevia ei jätetä kyydistä, Virta linjaa.

Virta kiteytti puolueväelleen Vihreän vision, Virran näkemyksen siitä, millainen on tulevaisuuden Suomi.

– Vihreässä visiossa tämän hetken lapset tulevat aikuistumaan itsenäiseen Suomeen, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää ja turvallista arkea. He tulevat aikuistumaan kokoaan suurempana tunnettuun maahan, joka onnistui tekemään sen taas: onnistui rakentamaan hyvinvointia, osaamista, sivistystä ja tasa-arvoa samalla, kun kuroi vaikean taloustilanteen umpeen rohkeilla, reiluilla ja kauas katsovilla ratkaisuilla. He tulevat aikuistumaan kansainväliseen ja liberaaliin maahan, joka näytti esimerkkiä, miten saavutetaan hiilinegatiivinen ja luontopositiivinen yhteiskunta valitsemalla kunnianhimo, tutkittu tieto sekä tahto torjua ilmastokriisiä ja luontokatoa, Virta paalutti.

Virta kävi puheessaan läpi listan taloudellisista toimista, joiden avulla Vihreiden visio on mahdollinen. Virta myös painotti, että pohja kriisinkestävyydelle luodaan rauhan aikana.

– Kova turvallisuus ja muu yhteiskunnan kehittäminen eivät ole toisistaan irrallisia – kansalaisen ei voida odottaa tunnistavan oikeaa tietoa väärästä, jos tähän ei vaikkapa koulutusjärjestelmässä anneta valmiuksia. Maanpuolustushengen ylläpito vaatii, että valtio tekee kansalaisilleen hyviä päätöksiä ja tulevaisuus näyttäytyy toiveikkaana, Virta sanoi.