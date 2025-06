Sofia Virta: Vihreät ei vastusta puolustusmenojen kasvattamista vaan vaatii parlamentaarista yhteisymmärrystä, jotta päätökselle riittää tukea läpi vaalikausien myös kansalaisilta

– Vihreiden mielestä turvallisuudesta ja puolustuskyvystä on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Tässä tuskin on näkemyseroa kokoomuksen kanssa. Kyllä me Vihreät ymmärrämme puolustusmenojen kasvun tarpeen tässä ajassa. Juuri tämän tarpeen takia on tärkeää, että parlamentaarisesti yhdessä löydetään ratkaisu siihen, mistä rahat tulisivat. Kun kyseessä on yli vaalikausien yltävä päätös, on oleellista että niiden taakse saadaan mahdollisimman laaja poliitikkojen ja kansan tuki. Mitä suurempi tuki on, sitä vahvemmin sen takana poliitikot ja kansa voivat seistä vielä pitkälle tulevaisuuteenkin, Virta selvittää.

Kunnon parlamentaarinen keskustelu vahvistaisi Virran mukaan asian yleistä hyväksyttävyyttä.

– Tottakai asia on akuutti. Turvallisuus ei ole ilmaista, ja se ei toivottavasti ole kenellekään epäselvää. Kyse on silti valtavasta rahasummasta ja suomalaisten pitää pysyä mukana siinä, mitä tapahtuu ja mistä rahat otetaan. On tärkeää, että puolustusmenojen nostosta syntyvä taloudellinen taakka hoidetaan tavalla, joka ei heikennä kokonaisturvallisuutta, Virta muistuttaa.

– Minä haluan uskoa, että kokoomus ymmärtää tämän kaikki mukana pitävän keskustelun tärkeyden ja edistää parhaalla mahdollisella tavalla parlamentaarista sopua. Kuten olen julkisestikin todennut, olen kiittänyt pääministeri Orpoa siitä, että hän on informoinut myös meitä oppositiojohtajia tästä aiheesta. On haaste, juuri niin kuin pääministeri Orpokin totesi, että meillä ei ole Nato-päätöksenteossa etukäteismenettelyä, joka tekisi tällaisesta parlamentaarisen yhteisymmärryksen löytämisestä helpompaa ja siksi me Vihreät toivomme, että tällainen etukäteismenettely saataisiin Suomeen, Virta toteaa.

Virran mukaan myös yhteisen puolustustahdon kannalta on tärkeää, että suomalaiset kokevat päätöksen puolustusmenojen kasvattamisesta yhteiseksi projektikseen.

– Samalla kun käydään keskustelua puolustusmenoista, on hyvä muistaa, että keskustelun sävyllä on suuria vaikutuksia siihen, miten suomalaisten oma puolustustahto kehittyy. Uskon, että kaikki mukaan ottava päätöksenteko on omiaan lisäämään suomalaisten puolustustahtoa. Esimerkiksi Naisten Valmiusliiton tuoreet luvut naisten puolustustahdon kasvamisesta on hyvä merkki, ja tämä on juuri se kehityssuunta, johon meidän kannattaa yhdessä pyrkiä, Virta päättää.