Satelliittipaikannuksen häiriöt voivat aiheuttaa yhteiskunnalle laajoja vahinkoja - varautumista pitäisi kehittää lisäämällä tutkimusta

Jos satellittipaikannukseen iskisi laajamittainen häiriö, se aiheuttaisi välitöntä ja suurta taloudellista vahinkoa, toimintojen keskeytymistä ja turvallisuusongelmia satelliittipaikannuksesta riippuvaisille toiminnoille. Satelliittipaikannusta, eli GNSS-paikannusta, käytetään laajasti yhteiskuntien kriittisissä toiminnoissa, esimerkiksi pelastustoimessa sekä pörssien ja pankkien rahaliikenteessä. Häiriöitä paikannukseen voi aiheutua luonnollisista syistä, kuten avaruussään ilmiöistä, sekä tahallisen häirinnän seurauksena.

EU:ssa on jo havahduttu GNSS-häiriöihin varautumisen tarpeeseen, ja myös alan tutkimuksessa varautumisen tarpeesta on yleinen konsensus. Tämän näkemyksen jakaa myös Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen mukaan yhteiskuntien pitäisi kehittää varautumista laajamittaisten GNSS-häiriöiden varalta. Varautumista pystyttäisiin kehittämään tekemällä aiheesta lisää tutkimusta. Paikannuksen tutkimus on yksi Maanmittauslaitoksen osaamisalueista.

- GNSS-paikannuksen häiriöistä ja niihin varautumisesta saadaan tietoa tieteellisen tutkimuksen avulla. Häirintä on lisääntynyt ja sen mukana riskit yhteiskunnille kasvavat. Teemme tutkimusta aiheen parissa, mutta aihetta olisi tarve tutkia paljon enemmän. Varsinkin satelliittipaikannuksen häiriöiden sietoa olisi tärkeä tutkia lisää ja kehittää siihen perustuvaa varautumista. Lisätutkimus vaatisi toki enemmän resursseja, mutta juuri sen avulla varautumista voitaisiin kehittää, toteaa osastonjohtaja, professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:stä.

Lisääntyvät häiriöt paikannuksessa kasvattavat varautumisen tarvetta

Varautumisen tarve on kasvanut erityisesti tahallisen häirinnän lisäännyttyä. Satelliittipaikannuksen häirintä Suomen alueella on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2022 lähtien. Suomessa taajuuksien käytön valvonnasta ja häiriöselvityksestä vastaavan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Suomen alueella tuli vuoden 2024 toukokuuhun mennessä 1200 ilmoitusta GNSS-häiriöistä ilmailusta, kun ilmoituksia oli vuotta aikaisemmin 239. Häirintä aiheuttaa haittaa satelliittipaikannuksen käyttäjille, kuten lento- ja meriliikenteelle.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yksi tutkimusaihe on paikannuksen turvallinen ja luotettava käyttö. Maanmittauslaitoksessa on käynnissä hankkeita, joissa tutkitaan paikannuksen häiriösietoisuutta ja keinoja suojautua häirinnän vaikutuksilta.

- GNSS-paikannusta korvaavaa yleispätevää varajärjestelmää ei ole olemassa, mutta erilaisia GNSS:stä riippumattomia vaihtoehtoja on. Ne perustuvat yleensä tapauskohtaisesti räätälöityyn sensori- tai muuhun radiotaajuusratkaisuun. Ajanmäärityksen varajärjestelminä ovat atomikellot ja niihin perustuvat ajansiirtopalvelut. Näitä varajärjestelmiä pitäisi testata enemmän ja kehittää GNSS-järjestelmästä riippumatonta paikannusta, Kaasalainen sanoo.

