Vihreiden Inka Hopsu: Ammatillisen koulutuksen haasteet tulee ottaa vakavasti — leikkausten sijaan koulutus pitää nähdä osana kasvutoimia

Ammattillisen koulutuksen laatu ja haasteet ovat olleet viime aikoina esillä mediassa. Vihreiden Inka Hopsun mukaan hallituksessa ei oteta haasteita riittävällä vakavuudella. Hopsu kiinnittää erityistä huomiota yleissivistykseen.

“Sipilän kauden amisreformi tehtiin työvoiman tehokas tuottaminen edellä yleissivistävien tavoitteiden kustannuksella. Uudistuksen lisäksi tehtiin isot leikkaukset, joita tämä hallitus on jälleen jatkanut. Pitkäaikaiset opettajat kertovat ammatillisen koulutuksen romuttuneen ja opiskelijat kertovat, etteivät saa riittävää tukea, kun itsenäisen työn osuus on suuri” Hopsu toteaa.

“Sivistys on aivan yhtä tärkeää levyseppä-hitsarille tai kampaajalle kuin lukiolaiselle. Yleissivistys on ehkä arvokkainta mahdollista pääomaa vauhdilla muuttuvassa työelämässä. Esimerkiksi vaatimustason lasku äidinkielessä tai suomen tai ruotsin kielessä on karhunpalvelus myöhempää elämää ajatellen,” Hopsu jatkaa.

”Ammatillisen koulutuksen harteilla on paljon vastuita. Lukutaidon heikkeneminen näkyy jo perusopetuksessa, somen käytön lisääntyminen ja nuorten pahoinvointi näkyvät myös kaikilla oppiasteilla. Oppilaitoksissa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Ammatillisessa koulutuksessa kannetaan myös ehkä koko yhteiskunnan merkittävin vastuu Suomeen tulleiden kotouttamisesta ja työelämävalmiuksista”, Hopsu korostaa.

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan osaamistason nostoon. Tässä ammatillisella koulutuksella on Hopsun mukaan keskeinen rooli.

”Yksi keino, jolla ammatillisen koulutuksen tilannetta voitaisiin parantaa olisi lisätä usealla tunnilla opetustuntien määrää, jota yhteen opintopisteeseen ammatillisessa koulutuksessa vaaditaan” Hopsu ehdottaa.

“Suomen pitäisi kyetä nostamaan korkeakoulutettujen määrää ensin OECD-maiden keskitasolle 50 prosenttiin ja sitten kohti kärkeä. Se ei onnistu ellei myös ammatillisesta koulutuksesta päästä jatkamaan korkeakouluihin. Tämä vaatii myös yleissivistävien aineiden laadukasta osaamista. Hallitus puhuu kasvutoimista, mutta on unohtanut koulutuksen työkalupakistaan.” Hopsu päättää.