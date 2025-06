HSY jalostaa biojätteen lannoitteeksi pelloille uudessa laitoksessa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tehostaa biojätteen käsittelyä entisestään ottamalla käyttöön uuden laitoskokonaisuuden, jossa suurin osa biojätteestä saadaan jalostettua suoraan maatalouden käyttöön. Biojätteen uuden käsittelymenetelmän myötä saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä, sillä ravinteiden talteenotto tehostuu ja biokaasun tuotanto lisääntyy.

Tämä on merkittävä uudistus biojätteen käsittelylle pääkaupunkiseudulla. Uuden juuri valmistuneen laitoksen myötä voimme ohjata jopa 90 prosenttia biojätteestä biokaasulaitokseen, jolloin lähes tuplaamme biokaasutuotannon. Kompostointiin menee enää hyvin vähän biojätettä. Samalla vähenee myös biojätteen käsittelyn ympäristövaikutukset, kun biojätteen käsittelytoiminta tapahtuu yhä enemmän suljetuissa tiloissa, hehkuttaa HSY:n biokierrätyksen toimintovastaava Christoph Gareis.

Ämmässuolla on käsitelty biojätettä jo reilu 30 vuotta. Kompostoinnin rinnalle nousi biojätteen mädätyslaitos vuonna 2015. Tähän päivään asti noin puolet biojätteestä on viety kompostointilaitokseen ja sieltä ulos aumoihin jälkikypsymään. Loput on ohjattu biokaasulaitokseen, jossa on tuotettu noin 40 miljoonaa kuutiometriä biokaasua vuosien mittaan. Biojätettä tuodaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen käsittelyyn yli 50 000 tonnia vuodessa.

Nyt siirrytään askeleen tehokkaampaan käsittelyyn. Jatkossa biojätteen sisältämät ravinteet ja hiili saadaan kiertoon viljelijöiden pelloille. Lannoite on saanut luomustatuksen. Laitoksella muodostuvasta biokaasusta tuotetaan uusiutuvaa sähköä ja lämpöä, mikä vähentää tarvetta fossiilisille polttoaineille ja edistää Suomen energiavarmuutta. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle investointiavustuksen, jonka tavoitteena on edistää yhdyskuntien ravinteiden hyödyntämistä. Laitoksen koekäyttö alkaa heinäkuussa, ja elokuussa aloitetaan laitoksen käyttö jo täysteholla.

HSY:n tavoitteena on lisätä biojätteen lajittelua kotona ja siten vähentää sekajätteen määrää. Biojätteen määrä on noussut vuonna 2024 noin 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän on vaikuttanut biojätteen keräyksen laajentuminen koskemaan jokaista kotitaloutta. Uusi laitos tehostaa biojätteen käsittelyä nykyisestään huomattavasti, ja laitoksen myötä uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy merkittävästi.