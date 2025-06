Puolustustarvikealan yritysverkosto Savo Defence vieraili Pirkanmaalla

Ylöjärvellä 9.6.2025 järjestetyt puolustustarvikealan minimessut houkuttelivat paikalle kutsuvieraita Suomesta ja ulkomailta. Yhteensä 30 näytteilleasettajaa esitteli teknologioitaan ja palveluitaan viranomaisille ja puolustusalan sidosryhmille suunnatussa tapahtumassa. Esillä olivat muun muassa tilannetietojärjestelmiä tarjoava Observis Oy, taktisia ajoneuvoja valmistava Piako Oy, thermopakkauksia valmistava Artekno Oy sekä sopimusvalmistusta tekevä Matrel Oy. Minimessuilla oli mahdollista tutustua myös mm. maaliammuntaharjoitteluun, dronekoulutukseen, erikoisveneisiin sekä taktisiin varusteratkaisuihin.

Verkosto tuo pienyrityksille uskottavuutta ja näkyvyyttä

Savo Defence -verkoston koordinaattori Seppo Rantala Etelä-Savon ELY-keskuksesta oli järjestämässä tapahtumaa.

- Järjestimme ensimmäiset Savo Defence minimessut Mikkelissä toukokuussa ja nyt halusimme järjestää minimessut juuri Pirkanmaalla, koska täällä sijaitsee merkittäviä teknologiayrityksiä ja useita puolustus- ja turvallisuusalan viranomaisorganisaatioita, kuten Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Savo Defence -ryhmään on liittynyt mukaan myös muutama pirkanmaalainen yritys. Tapahtuma oli onnistunut kaikin puolin. Yritysryhmälle saatiin näkyvyyttä merkittävällä markkinalla. Yritykset esittelivät tuotteita ja teknologioita kotimaiselle ja kansainväliselle asiakaskunnalle sekä sidosryhmille. Verkostomme jatkaa kasvuaan, Rantala arvioi.

Verkostoidean isä, Alurib Oy:n yrittäjä Jussi Piispanen näkee verkostomaisen toiminnan elinehtona pienille yrityksille päästä mukaan puolustustarvikealan hankintoihin kotimaassa ja kansainvälisesti.

-Uusien tuotteiden kehittäminen sekä niiden tunnetuksi tekeminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua myös loppukäyttäjien kanssa. Yksittäisen pienen yrityksen on hankalaa saada tapaamista sovituksi viranomaisten kanssa, Piispanen kommentoi.

Myös ylöjärveläinen 3D-mallinnusta ja tuotteita tekevä 3DStep-yritys liittyi mukaan Savo Defenceen keväällä 2025, kun toimitusjohtaja Petri Pitkänen toivoi tiiviimpää yhteistyötä yritysten välille puolustus- ja turvallisuusalalla. Yhteistyö verkoston kanssa konkretisoitui nopealla aikataululla, kun Pirkanmaan minimessut päädyttiin järjestämään 3DStepin tiloissa.

-Tarjoamme 3D-tulostustehtaan palveluna ja täällä oli mukavasti potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joille paikallinen valmistus on strategisesti tärkeää, Pitkänen kertoo.

Menestystä Naton hankinnoissa ja TKI-rahoituksessa

Verkoston jäsenten ensimmäisiä merkittäviä onnistumisia ovat muun muassa kaupat Kanadan ilmavoimien kanssa, rautatieraskaskuljetusvaunujen toimitussopimus Ruotsin ja Norjan puolustusvoimille, sekä Nato Diana -kiihdyttämön tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen rahoituksen saaminen.

Puolustustarvikealan yritysverkosto Savo Defence

Etelä-Savoon on muodostunut puolustus- ja turvallisuusalan yritysverkosto Savo Defence alkuvuodesta 2024 ja toimintaa koordinoi Etelä-Savon ELY-Keskus. Verkosto on alueen yritysten merkittävä yhteinen ponnistus ja mukana verkoston toiminnassa on reilut 50 yritystä. Verkoston jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa ja verkostojäsenyys mahdollistaa yrityksille suurempiin hankintakokonaisuuksiin osallistumisen sekä tiiviimmän vuoropuhelun viranomaisten kanssa. Toiminnan tavoitteena on yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu, näkyvyyden lisääminen ja kulujen jakaminen.

Toimintaa kehitetään Security and defence industry network of Savo, Finland - Savodefence – hankkeen avulla vuosina 2025–2027. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon ELY-Keskus sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon Maakuntaliitto.