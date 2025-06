WSOY julkaisee Sofi Oksasen uuden romaanin

”Olen ilolla seurannut viime vuosien aikana WSOY:n virkeää tekemisen meininkiä. Uuden romaanini myötä tuntui luontevalta etsiä uusia kumppaneita kirjalliseen työhön. Kustantamon ja kirjailijan luottamuksellinen ja rohkaiseva suhde on kirjallisen työn perusta, ja WSOY:n henki ja ajatukset kirjailijuudesta tuntuvat nyt omilta”, kuvailee kirjailija Sofi Oksanen.

Sofi Oksanen on saanut uransa aikana lähes 30 kirjallisuuspalkintoa. Hänet palkittiin vuonna 2008 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla Viron lähihistoriaa ja naisten kokemaa väkivaltaa käsittelevästä Puhdistus-romaanista. Vuonna 2023 Oksanen sai peräti kolme palkintoa eurooppalaisen sananvapauden puolustamisesta. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on palkittu Usedomin kirjallisuuspalkinnolla. Oksanen on saanut myös Viron tasavallan II luokan ansioristin Viron historian tunnetuksi tekemisessä maailmalla. Vuonna 2024 Oksanen palkittiin Britannian arvostetuimmalla teatterialan palkinnolla Olivier Awardilla Kaija Saariahon oopperaan Innocence kirjoittamastaan libretosta. Oksasen teoksia on käännetty yli 50 kielialueelle ja myyty maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita.

WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen iloitsee Oksasen paluusta WSOY:lle. ”Olemme pakahtua ilosta nyt kun pääsemme jatkamaan yhteistyötä Sofi Oksasen kanssa. Se, että saamme kustantaa Viro-kvartetin viimeisen osan, on kustantamon unelma. Sofi Oksasen seuraavaa romaania on odotettu palavasti myös maailmalla.”

”Sofi Oksanen on suomalaisen nykykirjallisuuden kirkkain tähti kansainvälisesti. Kotimaassa hän on laajan lukijakunnan ihailema kirjailija, ja häntä arvostetaan laajasti myös terävänä yhteiskunnallisena ajattelijana. On ilo ja kunnia tehdä hänen kanssaan yhteistyötä”, toteaa WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Mirjam Ilvas.