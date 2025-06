Valtatie 20 parannetaan Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen

Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä 5.6.2025 15:25:12 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnistynyt kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Pohjois-Pohjanmaalla sinileväseurannassa on 27 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikkaa. Oulujoen pohjoispuolella seurantaa on yhdessätoista järvessä ja eteläpuolella kahdeksassa järvessä. Rotareiden kesällä 2022 Pohjois-Pohjanmaalla aloittama sinileväseuranta jatkuu Sanginjokisuussa ja Montanlammessa.