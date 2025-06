Mirella Mäkilä Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden AD:ksi

AD:na hänellä tulee olemaan kokonaisvastuu Otavan, Liken, Kariston, Atenan ja Nemon kaunokirjallisuuden visuaalisesta ilmeestä. Hän suunnittelee ja kehittää kaunokirjallisuuden kirjailija- ja teossarjabrändien ulkoasuja, ohjaa ja koordinoi freelancegraafikoiden kansisuunnittelua ja suunnittelee myös itse kaunokirjojen kansia. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Otava-kustantamoiden kirjailijoiden sekä toimitusten, myynnin ja markkinointiviestinnän kanssa.

Mirellalla on takanaan yli 20 vuoden ura Otavassa. Hänellä on laaja ja pitkä kokemus erityyppisten kirjojen ulkoasujen suunnittelusta aapisista jännäreihin, sekä menestyksekkäästä ja pitkäjänteisestä kirjallisten brändien visuaalisen identiteetin rakentamisesta ja konseptoinnista. Hän jatkaa myös päägraafikkona vastaten Otava-kustantamoiden brändi-ilmeestä.

”On valtavan hienoa päästä työskentelemään aiempaakin tiiviimmin rakastamani kaunokirjallisuuden pariin. Rooli Otavan kaunokirjallisuuden AD:na on aitiopaikka Suomen kirjallisuuteen ja teen ilolla yhteistyötä kirjailijoiden, graafikoiden ja otavalaisten kanssa lukemisen edistämiseksi”, sanoo Mirella Mäkilä.

”Mirella on graafisen suunnittelun huippuammattilainen: näkemyksellinen, kokenut, ja poikkeuksellisen monialainen graafikko, jonka skaala ulottuu suvereenisti vaativimmasta taideproosasta kepeimpään viihteeseen. Hänellä on erinomaiset verkostot maamme parhaisiin freegraafikoihin, ja ennen kaikkea vahva ja aito palo nimenomaan kaunokirjallisuutta kohtaan. On upeaa saada juuri hänet viemään eteenpäin Suomen johtavan kaunokirjallisuuden kustantamisen visuaalista ilmettä”, sanoo Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden osasto kattaa sekä kotimaisen ja suomennetun aikuisten kaunokirjallisuuden Otavassa, Likessä, Karistossa, Atenassa ja Nemossa. Julkaisemme yhteensä noin 200 kaunokirjallista uutuutta vuodessa.

