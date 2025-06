Kuin veljet -kirjan tekijöille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2025

Johnny Knigan syksyn 2024 kirjat on julkistettu 16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Tulevan syksyn elämäkertoihin kuuluvat mm. Lisa Marie Presleyn, Palefacen ja kuningatar Elisabet II:n hovissa palvelleen suomalaissisäkön tarinat. Perehdymme myös katujengi-ilmiöön Suomessa ja päädymme Venetsian kujille 1500-luvulla eläneen kurtisaanin jäljissä. Jo Nesbøn ja Niina Revon romaaneissa läheiset kääntyvät toisiaan vastaan. Tietokirjallisuus Viime vuonna menehtyneen Lisa Marie Presleyn postuumi muistelmateos ilmestyy kansainvälisenä julkaisupäivänä lokakuussa. Kirja koostuu Presleyn kertomuksista, joita hänen tyttärensä Riley Keough on täydentänyt omien muistojensa pohjalta. Syvästi liikuttava teos on paitsi kaunis kuvaus äidin ja tyttären suhteesta myös intiimi katsaus koko Elvis Presleyn perheeseen. Maire – Hänen Majesteettinsa palveluksessa kertoo Maire Lankisesta, joka lähti 1960-luvulla Englantiin piikomaan, ja päätyi kuningatar Elisabet II:n hoviin ainoaksi ulkomaalaiseksi sisäköksi. Lankinen on tehnyt kirjan yhdessä poikansa Nazzareno Sifon kanssa. Miska Rantasen Pale