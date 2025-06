Tienpientareiden niittotyöt käynnistyvät pian

Hämeen ELY-keskus on päivittänyt alueellisen työlupalinjauksen 11.6.2025 07:08:00 EEST | Tiedote

Hämeen ELY-keskus on päivittänyt alueellista työlupalinjaustaan. Uusi alueellinen työlupalinjaus on voimassa 1.6.–30.11.2025. Työlupalinjauksessa ELY-keskus määrittää ne ammattialat, joissa saatavuus on hankaloitunut tai joissa työvoiman saatavuuden ennakoidaan vaikeutuvan lähitulevaisuudessa.