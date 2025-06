Kirsi Kunnaksen suojeltuun muistometsään pääsee nyt metsäliven kautta

Luonnonperintösäätiö hankki tänä keväänä WSOY:n ja muiden lahjoittajien tuella Ylöjärveltä Käpypojan metsäksi nimetyn suojelualueen vuonna 2020 perustetun Tiitiäisen metsän rinnalle. Yhteensä 58 hehtaarin kokoinen alue muodostaa Kirsi Kunnaksen muistometsän.

"WSOY:lle luonnon monimuotoisuus ja kestävän kehityksen periaatteiden kunnioittaminen lukeutuvat yhteiskuntavastuumme ydinarvoihin. Siksi tunnemme kustantamona suurta ylpeyttä siitä, että olemme osaltamme voineet olla mukana mahdollistamassa ainutlaatuisten Tiitiäisen ja Käpypojan metsien perustamista", WSOY:n yhteiskuntasuhteista ja -vastuullisuudesta vastaava johtaja Jenni Haukio sanoo.

Suojeltu metsäalue on monille paikallisille tuttu, sillä se sijaitsee lähellä Ylöjärven keskustaa. Nyt monimuotoisen metsän lajikirjoon pääsee tutustumaan myös välimatkan päästä, kun Käpypojan metsä -live on alkanut. YouTubesta löytyvä live on käynnissä kevääseen 2026 asti.

“Metsäliven ajatuksena on tarjota kaikille pääsy Käpypojan metsään. Lähetys on kuin elävä postikortti tai ikkuna, josta vuorokauden ja vuodenaikojen muutosta ja metsän elämää voi seurata ympäri vuoden. Juuri nyt metsä on täynnä ääniä ja kuhinaa. Toivomme sen tarjoavan levon ja inspiraation hetkiä kirjojen tekijöille, lukijoille ja ihan kaikille”, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola sanoo.

Metsä oli Kirsi Kunnakselle merkityksellinen

Suojelualue on lajistollisesti merkittävä. Alueen uhanalaisia lintuja ovat muun muassa pyy ja hömötiainen, ja myös liito-oravan tiedetään viihtyvän Kirsi Kunnaksen muistometsässä. Jäkäläselvityksessä alueelta löytyi yhteensä 130 lajia ja sieniselvityksessä muun muassa kaksi Suomessa hyvin harvinaista lajia, kostikka ja poimumassikka.

"Käpypojan metsä on sammalmättäineen, siirtolohkareineen, lammenrantoineen, havisevine haapoineen ja aarniometsäytimineen juuri niin satumainen kuin kuuluukin”, Luonnonperintösäätiön varapuheenjohtaja Anni Kytömäki kuvailee.

Kirjailija–akateemikko Kirsi Kunnas (1924–2021) piti metsää ihmiskunnan elinehtona ja tärkeänä rauhoittumispaikkana, ja luonto kaikkinensa toimi suurena innoittajana läpi hänen kirjallisen tuotantonsa.



”[Metsä] on meille henkireikä, jopa pakopaikka aika ajoin. Vieläkin se kutsuu vaellukselle kokemaan, miten metsän valo vilkkuu oksistossa, puitten lehvistöt täplittävät taivaan ja varjot lankeavat viilentävinä pehmeille poluille. Metsä on ihmiskunnalle myös elinehto ja hiljaisin paikka, missä voimme kuulla sydämemme äänen, sanoisi muuan tuntemani Käpypoika”, Kirsi Kunnas kirjoitti Tiitiäisen metsä -teoksen esipuheessa.