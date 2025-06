Sofia Virta: Suomen hallituksen vaadittava Ruotsin tavoin EU:lta kovempia toimia Israelin painostamiseksi

– Suomen tulee aktiivisesti edistää aselepoa, siviilien suojelua ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista. Kaikki keinot on otettava käyttöön ja myös Suomen on vaadittava EU:ta asettamaan Israelille talouspakotteita, kuten Ruotsi on päättänyt tehdä, Virta linjaa.

EU:n yhtenäinen ulkopoliittinen viesti on Virran mukaan nyt tärkeämpi kuin koskaan. Virta muistuttaa, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja ihmisoikeuksiin, eikä voi vaieta tilanteessa, jossa siviilit kärsivät.

– Vaikeneminen on valinta. Se ei ole puolueeton kanta – se on hyväksyntä kansanmurhalle, Virta toteaa.