Jäteveden lämmöntalteenotto – hyödynnä hukkalämpö tehokkaasti

Jäteveden lämmöntalteenotto on ratkaisu, joka muuttaa tämän käyttämättömän voimavaran arvokkaaksi lämmöksi, oli kyse sitten teollisuusyrityksen rejektivedestä tai kunnallisesta jätevedestä. Kun hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään uudelleen, voidaan vähentää ostoenergian tarvetta, pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää rahaa.

Miksi lämmöntalteenotto on tärkeää?

Jäteveden lämmöntalteenotto parantaa muiden prosessien lämmöntalteenoton tapaan liiketoiminnan energiatehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Jäteveden lämmöntalteenotolla viemäriin hukattu lämpö hyödynnetään uudelleen joko teollisuusyrityksen prosesseissa tai esimerkiksi kiinteistön tai alueen lämmityksessä.

Jäteveden lämmöntalteenotto vähentää ostoenergian tarvetta, mutta samalla vähentää syntyvän jäteveden lämpökuormaa. Lämpöpumppujen avulla matalalämpöisestäkin jätevedestä saadaan tehokkaasti talteen lämpöä, jota voidaan hyödyntää uudelleen kohteen tarpeiden mukaisesti.

Suomessa jäteveden lämmöntalteenottoon liittyvä lainsäädäntö on vielä hajanaista, mutta EU-direktiiviien energiatehokkuus- ja päästövähennysvaatimukset kannustavat erityisesti teollisuusyrityksiä jatkuvasti tehostamaan energiankäyttöään.

Kunnallisen jäteveden lämmöntalteenottoon kannustaa esimerkiksi EU:n 1.1.2025 voimaan tullut yhdyskuntajätevesidirektiivi (Urban Wastewater Directive), joka asettaa esimerkiksi suurten jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle tavoitteen olla energianeutraalia vuoteen 2045 mennessä.

Jäteveden lämmöntalteenoton kohteet

Jäteveden lämmöntalteenottoa voidaan toteuttaa useissa eri kohteissa. Erityisen tehokasta jäteveden lämmöntalteenotto on kohteissa, joissa käytetään suuria määriä lämmintä vettä.

Jäteveden lämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen joko kiinteistökohtaisesti (teollisuusyritykset, suuret kiinteistöt) tai keskitetysti esimerkiksi jätevedenpuhdistamolta.

Jäteveden lämmöntalteenottoa voidaan toteuttaa esimerkiksi:

Keskitetysti jätevedenpuhdistamolla kunnallisesta jätevedestä

Teollisuuslaitoksissa, jossa syntyy lämpimiä jätevesiä (esim. elintarvike-, kemian-, sellu- ja paperiteollisuus)

Prosessiteollisuudesta jäähdytys- ja pesuvesien lämmöntalteenotolla

Kiinteistöissä, joissa käytetään runsaasti lämmintä vettä; pesuloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä.

Jäteveden sisältämä hukkalämpö – käyttämätön voimavara

Jäteveden mukana poistuu arvokasta lämpöenergiaa, joka on peräisin yrityksen omista prosesseista tai viemäriin valuvasta lämpimästä käyttövedestä.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO) kerää hukkalämmön talteen ja syöttää sen takaisin järjestelmään, esimerkiksi käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen.

Kunnallisesta jätevedestä voidaan ottaa lämpö talteen ja hyödyntää se esimerkiksi paikallisessa kaukolämmön tuotannossa.

Näin hyödynnätte jo maksettua energiaa uudelleen, mikä on sekä kustannustehokasta että ekologista. Hukkalämmön hyödyntäminen vähentää myös lämpökuormaa viemäriverkossa, mikä on eduksi ympäristölle.

Lämmöntalteenoton hyödyt yrityksellesi

Jäteveden lämmöntalteenotto tarjoaa yrityksellesi monia konkreettisia etuja:

Kustannussäästöt: Jäteveden lämmön uudelleenkäyttö pienentää energiakuluja.

Parantunut energiatehokkuus: Viemäriin valunut lämpö muuttuu hukasta resurssiksi.

Ympäristöystävällisyys: Jäteveden lämmöntalteenotto vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pienentää lämpökuormaa.

Kilpailuetu: Uudelleenkäytetty energia pienentää liiketoiminnan kiinteitä kuluja ja parantaa vastuullisuutta.

Pitkäaikainen investointi: Hyvin suunniteltu jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä tuo kilpailuetua vuosiksi eteenpäin.

Näiden etujen ansioista jäteveden lämmöntalteenotto on erinomainen ratkaisu sekä taloudellisesti, että ympäristön näkökulmasta.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä. Finess Energy

Finessin jäteveden lämmöntalteenotto –

järjestelmien vahvuudet

Sopiva ratkaisu kaikille tehontarpeille

Erittäin joustava asennus (modulaarinen rakenne)

Luotettava ja monipuolisesti laajennettavissa

Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi talteen saadun energiamäärän

Tehokas

Energiamittaus todentaa säästöt

Kohteen mukaan suunniteltavat järjestelmät minimoivat käyttökatkot

Yksilöllinen mitoitus

Korkean hyötysuhteen ratkaisut jäteveden lämmöntalteenottoon

Jäteveden hukkalämmön talteenotto on mahdollista useissa kohteissa erinomaisella hyötysuhteella. Huolellisesti valitulla tekniikalla ja räätälöidyillä ratkaisuilla jäteveden lämmöntalteenoton hyötysuhde ja säästöpotentiaali voidaan hioa huippuunsa.

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää liiketoiminnan energiankulutusta. Finess ei ole sitoutunut mihinkään laitetoimittajaan, joten etsimme jokaiselle jäteveden lämmöntalteenottokohteelle.

Miten valita oikea lämmönsiirrin jätevesikohteelle?

Jätevesikohteissa lämmönsiirtimen valinta on ratkaisevan tärkeää järjestelmän toimivuuden kannalta. Jätevedessä voi olla kiintoaineita, rasvaa tai muita epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa tukoksia ja tehohäviöitä perinteisissä lämmönsiirtimissä. Siksi on tärkeää valita lämmönsiirrin, joka on suunniteltu kestämään haastavia olosuhteita.

Oikean lämmönsiirtimen valinta optimoi lämmöntalteenoton, minimoi huollon tarpeen ja varmistaa järjestelmän pitkän käyttöiän. Ammattimainen suunnittelu ja komponenttien huolellinen valinta ovat avainasemassa tehokkaan ja luotettavan järjestelmän rakentamisessa.

Monotube-kaksoisputkilämmönsiirrin – ratkaisu haastaviin kohteisiin

Haastavissa jätevesikohteissa Monotube-kaksoisputkilämmönsiirrin on erinomainen ratkaisu. Se on suunniteltu erityisesti käsittelemään väliaineita, joissa on korkea kiintoainepitoisuus tai muita epäpuhtauksia.

Monotube-lämmönsiirtimen ainutlaatuinen rakenne estää tukkeutumista ja vähentää huollon tarvetta. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Monotube-lämmönsiirrin tarjoaa luotettavuutta ja tehokkuutta, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan yrityksille, jotka haluavat maksimoida jäteveden lämmöntalteenoton haastavissa olosuhteissa.

Mihin lämpöpumppua tarvitaan lämmöntalteenotossa?

Jäteveden lämmöntalteenottoa voidaan tehostaa lämpöpumpulla, joka hyödyntää puhdistetusta jätevedestä kerättävää lämpöä ja jalostaa lämmön käytettäväksi uudelleen esimerkiksi kiinteistöjen lämmityksessä tai teollisuuden prosesseissa.

Jäteveden lämpötila ei aina vastaa prosessin, kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen tarvittavaa lämpötilaa, mutta lämpöpumpun avulla lämpötilaa voidaan nostaa halutulle tasolle.

Lämpöpumpun avulla jäteveden lämmöntalteenoton hyötysuhde voi olla jopa 50–95 %, mikä tarkoittaa, että valtaosa viemäriin menevästä lämpöenergiasta voidaan ottaa talteen.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa monin tavoin:

Lämmöntalteenotto jätevedestä korkeammalla hyötysuhteella: Lämpöpumppu voi viilentää jätevettä entisestään, jolloin enemmän lämpöenergiaa saadaan talteen.

Matalalämpöisestä jätevedestä kuumempaa lämpöä: Mahdollistaa lämmöntuotannon jopa yli 100 °C lämpötilaan.

Monipuoliset käyttökohteet jäteveden hukkalämmölle: Korkeampi lämpötila laajentaa jäteveden lämmön hyödyntämismahdollisuuksia eri prosesseissa.

Muiden lämmönlähteiden hyödyntäminen: Lämpöpumppuun voidaan liittää jäteveden hukkalämmön ohella myös muita lämmönlähteitä, mikä lisää järjestelmän tehokkuutta.

Lämpöpumppu on keskeinen osa jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmää, joka optimoi energian hyödyntämisen ja tuo lisäsäästöjä.

Autamme myös vedenkäsittelyssä

Vedenkäsittely on tärkeä osa jäteveden lämmöntalteenottoa. Me Finessillä tuotamme jäteveden lämmöntalteenoton kokonaisratkaisuja avaimet käteen -periaatteella, joten autamme myös vedenkäsittelyn ratkaisuissa niin teollisuuden jätevesistä prosessiveden käsittelyyn.

Teollisuuden jätevesien käsittely lämmöntalteenoton yhteydessä

Ennen kuin teollisuuden jätevedet voidaan laskea kaupungin tai kunnan viemäriverkkoon, ne saattavat vaatia käsittelyä. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätevedet voivat sisältää rasvaa ja kiintoaineita tai vaatia neutralointia. Teollisuuspesuloiden jätevesissä taas nukka ja hiekka voivat aiheuttaa haasteita, jolloin vedenkäsittely on tarpeen epäpuhtauksien poistamiseksi.

Prosessiveden käsittely jäteveden lämmöntalteenoton yhteydessä

Finess toteuttaa myös vedenkäsittelyn, joka muokkaa veden prosessin vaatimuksiin sopivaksi, kuten pehmennyksen.

Kun prosessiveden vedenkäsittely toteutetaan samassa urakassa lämmöntalteenottojärjestelmän kanssa, voidaan urakka toteuttaa tehokkaammin. Samalla koko järjestelmälle voidaan suunnitella yhteinen automaatio, mikä optimoi kustannukset sekä tehon.