JULKISTUS: 16 uutta kokelasta astuu Erikoisjoukot-koulutukseen - tässä he ovat!

Maailman rankin reality saa jatkoa Nelosella ja Ruudussa, kun Erikoisjoukot-sarjan neljännellä kaudella uudet kuusitoista kokelasta kohtaavat omat rajansa sekä fyysisellä, että henkisellä tasolla.

Mukana ovat kokelasnumerojärjestyksessä: näyttelijä Karoliina Blackburn, ministeri Mika Poutala, salibandyn pelajaa Nico Salo, hyvinvointivalmentaja Sonja Aiello, vaatesuunnittelija Mauro Severino, kampaamoyrittäjä Iida Ketola, muusikko Arttu Kuosmanen, podcast-juontaja Aleksi Rantamaa, urheilutoimittaja Noora Toivo, toimittaja Mikko Kekäläinen, jääuimari Elina Mäkinen, sisällöntuottaja Mikael Renwall, ex-nyrkkeilijä Robert Helenius, Miss Suomen perintöprinsessa Tiia Aalto, sisällöntuottaja Nino Ärling ja ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen.

Tällä kaudella leiri saa aivan alussa täysin uuden käänteen, kun kokelaat jaetaan aluksi kahteen eri joukkueeseen. Alkukauden ajan tiimit suorittavat fyysisesti ja henkisesti vaativia tehtäviä ja haasteita kunnes on aika yhdistää kokelaat. Kuinka moni kokelaista kestää tällä kaudella loppuun asti, kun jokainen oppii itsestään jotain uutta?

Tehtävien vaikeusastetta ja vaatimustasoa kiristetään entisestään ja erityisesti leirin alku voi olla monelle liikaa. Ensimmäistä kertaa kesällä kuvattu kausi tuo myös oman osansa haastavuuteen lämpimien säiden puolesta ja antaa mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin tehtäviin.

Erikoisjoukot antaa katsojalle ainutlaatuisen välähdyksen erikoisjoukkokoulutuksen pääsykoevaiheesta. Kouluttajat ovat aiemmilta kausilta tuttuja entisiä eliittisotilaita, joilla on kokemusta erikoisjoukko-operaatioista mm. Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa. Pääkouluttajana toimii Janne Lehtonen, rinnallaan kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.

Tv-ohjelman lisäksi syksyllä ilmestyy myös Erikoisjoukot-podcast, joka on kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudusta. Podcastin juontavat kokelaat 3 ja 15, eli Nico Salo ja Nino Ärling.

Ketkä kestävät leirillä loppuun asti ja löytävät itsestään voimaa, joka voi muuttaa koko elämän?

Erikoisjoukot alkaa Nelosella ja Ruudussa torstaina 4.9. klo 21.



Tutustu alla uuden kauden kokelaisiin:

KOKELAS 1

KAROLIINA BLACKBURN, 52, NÄYTTELIJÄ

Näyttelijä Karoliina Blackburn ei viihdy mukavuusalueella. Rauhallisena pysyäkseen hän tarvitsee jatkuvasti äärirajakokemuksia. Kokelas numero 1 pystyy toimimaan, vaikka pelko valtaa mielen. Kiksejä hän saa uusien temppujen ja taitojen opettelusta.

Kovaa ja kurinalaisesti treenaava, uimahyppyjä harrastava takavuosien thainyrkkeilyn Suomen mestari näyttää mieluummin teoilla kuin sanoilla sen mitä on. Erikoisjoukkoleiriä hän pitää lahjana, joka täytyy ottaa vastaan. Leirillä hän haluaa päästä hallituissa olosuhteissa kokemaan rankkoja elämyksiä, jotka mahdollistavat uusiutumista ja muutosta. Kokelas numero 1 aikoo antaa leirillä kaikkensa, mutta ei vielä lähde spekuloimaan mihin se riittää.

KOKELAS 2

MIKA POUTALA, 42, MINISTERI

Entinen pikaluistelija, nykyisin ministerinä toimiva Mika Poutala haluaa omalla esimerkillään innostaa suomalaisia liikkumaan ja pitämään itsestään huolta. Poutala kuvailee itseään positiiviseksi ja ratkaisukeskeiseksi. Fyysisestä kunnostaan huolehtiva kokelas numero 2 on kiinnostunut myös mielen toiminnasta, ja harjoittaa omaa mielenlujuuttaan säännöllisesti. Omilla äärirajoilla toimiminen on hänelle urheilu-uralta tuttua puuhaa.

Johtajatyypiksi tunnustautuvan Poutalan ykköstavoite on suorittaa kurssi loppuun saakka. Vahvuudekseen kokelas numero 2 mainitsee uusien asioiden hahmottamisen ja muiden innostamisen.

KOKELAS 3

NICO SALO, 31, SALIBANDYN PELAAJA

Kolminkertainen salibandyn maailmanmestari ja maajoukkueen kapteeni Nico Salo kuvailee itseään rauhalliseksi, luotettavaksi ja hieman nössöksi. Muutaman vuoden takainen uupumus on jättänyt Salon ylle varjon, mutta hän on valmis selvittämään missä tämänhetkiset rajat kulkevat. Kokelas numero 3 haluaa myös näyttää, mistä salibandynpelaajat on tehty.

Tiimipelaajaksi tunnistautuva Salo kärsii putoamisen pelosta ja saattaa kokea sosiaaliset tilanteet kuormittavina, kun ravinto ja lepo ovat vähissä. Hän on kertonut kärsivänsä häviämisen sekä loukkaantumisen pelosta. Leiriltä hän toivoo rajojensa lisäksi löytävänsä raaemman ja luolamiesmäisemmän version itsestään.

KOKELAS 4

SONJA AIELLO, 25, HYVINVOINTIVALMENTAJA

Hyvinvointivalmentaja Sonja Aiello menee läpi vaikka harmaan kiven, sillä päättäväisyyden lisäksi hän kokee olevansa hyvässä kunnossa sekä henkisesti että fyysisesti. Aiellon henkistä kanttia on koeteltu elämän vastoinkäymisissä.

Kokelas numero 4 on tottunut olemaan itsensä pomo, joten hän ei tiedä, miten suhtautua käskyjen vastaanottamiseen ja haastamiseen. Paineensietokykyään hän silti kuvailee hyväksi. Kokelas numero 4 kokee tunteet vahvasti, eikä niiden sivuuttaminen ole hänelle helppoa.

KOKELAS 5

MAURO SEVERINO, 26, VAATESUUNNITTELIJA

Vaatesuunnittelija Mauro Severino kertoo olevansa harvoin vihainen, ja kulkevansa aina hymy huulillaan. Jalkapalloa ja rap-musiikin tekoa harrastava Severino haluaa omalla toiminnallaan motivoida nuoria tekemään omaa juttuaan välittämättä muiden mielipiteistä.

Perhekeskeinen kokelas numero 5 on tottunut pärjäämään yksin, eikä hän helposti luota muihin. Severino myöntää jäävänsä jumittamaan epäonnistumisiin, ja antavansa liikaa valtaa pienille peloille. Erikoisjoukkoleirillä hän haluaisi löytää piilossa olevia piirteitä itsestään, sekä selvittää, onko hän oikeasti se vahva taistelija, joka hän uskoo olevansa.

KOKELAS 6

IIDA KETOLA, 35, KAMPAAMOYRITTÄJÄ

Eläinten kanssa viihtyvä kampaamoyrittäjä Iida Ketola on kasvanut julkisen katseen alla, ja kuvailee olevansa turha julkkis. Introvertiksi tunnustautuva Ketola viihtyy yksin, ja kokee usein sosiaaliset tilanteet kuormittavina. Kokelaalla numero 6 ei ole auktoriteeteista kokemusta, eikä hän tiedä, millaisen reaktion käskyttäminen saa hänessä aikaan leirillä.

Ketola kokee, että mukavuuden eteen on hyvä nähdä vaivaa, eikä kaiken tarvitse olla helppoa. Kokelas numero 6 ei ole koskaan ollut tiimin jäsen, ja hänen on vaikea pyytää tai vastaanottaa apua muilta. Paljon treenaava Ketola kokee mielensä olevan vahva, niin hyvässä, kuin pahassakin.

KOKELAS 7

ARTTU KUOSMANEN, 33, MUUSIKKO

Railakasta elämää elänyt, rockyhtye Santa Cruzin solistina mainetta niittänyt Arttu Kuosmanen haluaa leirillä näyttää olevansa uudistunut kunnon mies. Raitistunut entinen rokkikukko on muuttanut elintapansa ja asenteensa tyttären syntymän myötä.

Kamppailulajeja harrastava kokelas numero 7 nauttii nykyisin kovasta treenistä. Aikoinaan muusikonuran vuoksi armeijan väliin jättänyt Kuosmanen ei tiedä, miten hän suhtautuu käskyjen vastaanottamiseen. Auktoriteetit eivät sen sijaan ole Kuosmasen mieleen, sillä hän ei pidä ajatuksesta, että joku on hänen yläpuolellaan. Leirillä kokelas numero 7 haluaa näyttää olevansa enemmän kuin hänen maineensa ja ihmisten ennakkoluulot antavat odottaa.

KOKELAS 8

ALEKSI RANTAMAA, 32, PODCAST-JUONTAJA

Kiistanalaisena tubettajanakin tunnettu Aleksi Rantamaa kertoo olevansa helposti addiktoituva persoona, olipa kyseessä nikotiini, shoppailu tai nenäsumute. Pelottavimmaksi kokemuksekseen kokelas numero 8 kertoo raitistumisensa.

Huono muisti, ohjeiden vastaanotto ja tavaroiden hukkaaminen ovat Rantamaan heikkouksia, mutta hänen voimafantasiansa on leirin läpäisy loppuun asti. Kokelas numero 8 kiukuttelee, jos asiat eivät suju suunnitelman mukaan. Itseluottamustaan hän kuvailee yhtä ailahtelevaksi kuin myrskyävä meri. Aiemmin pullaa syönyt sohvaperuna on löytänyt motivaation liikuntaan ja treenaamiseen Erikoisjoukkoleirille osallistumisen myötä.

KOKELAS 9

NOORA TOIVO, 36, URHEILUTOIMITTAJA

Urheilutoimittaja, entinen aitajuoksija Noora Toivo rakastaa äitiyttä, mutta on sen myötä kadottanut olennaisen osan itsestään. Erikoisjoukkojen leirillä hän haluaa palauttaa sisäisen palon ja tekemisen meiningin osaksi arkeaan. Kokelas numero 9 on tavoitteellinen, eikä hän anna muiden mielipiteiden vaikuttaa valintoihinsa. Vaikeaa tilannetta hän saattaa kompensoida hymyllä ja huumorilla. Hermostuneena Toivosta kuoriutuu usein esiin moottoriturpa.

Kokelas numero 9 kärsii pahasta korkeanpaikankammosta sekä hukkumiskuoleman pelosta. Toivon mielenlujuutta kuvaa se, että hän ei pelkää tehdä asioita, joissa epäonnistuminen on todennäköisempää kuin onnistuminen.

KOKELAS 10

MIKKO KEKÄLÄINEN, 48, TOIMITTAJA

Koko kansan tunteman toimittaja Mikko Kekäläisen mielenlujuus näkyy malttina, sillä hän ei menetä hermojaan helposti hankalissakaan tilanteissa. Leirillä hän haluaisi oppia määrätietoisuutta ja suoraviivaisuutta, sillä omassa elämässään Kekäläinen sanoo jäävänsä helposti odottamaan, että muut tekevät päätöksiä.

Positiivinen ja mukavauudenhaluinen kokelas numero 10 ei tiedä, missä hänen rajansa menevät. Nyyhkypehmoksi itseään kuvaileva Kekäläinen toivoo, että leirillä voi pärjätä myös olematta karu korsto. Kekäläiselle on luontaista ja helppoa ottaa muilta käskyjä vastaan. Erikoisjoukkokurssilla kokelas numero 10 haluaa nähdä, pystyykö hän puskemaan itseään äärirajoille ja löytääkö hän itsestään sisua.

KOKELAS 11

ELINA MÄKINEN, 31, JÄÄUIMARI

Vaikka avanto- ja jääuimarina tunnettu Elina Mäkinen on tottunut kylmäshokkiin, kylmä on hänelle yhtä kylmää, kun muillekin. Mäkisellä tosin kylmyyden käsittelytaidot ovat tavallista paremmat. Leirillä hän haluaisi vaimentaa itseään kritisoivan sisäisen äänen, ja osoittaa oma tärkeytensä tiimin jäsenenä. Synnynnäisestä kuulovammasta kärsivä kokelas numero 11 ajattelee, ettei hän ole missään kovin hyvä tai huono.

Pienen kokonsa vuoksi raskaan varustuksen kantaminen voi tuottaa Mäkiselle haasteita. Mäkinen sanoo olevansa määrätietoinen, rauhallinen ja sinnikäs, sekä kova harjoittelemaan. Hän viihtyy hyvin yksin, mutta saa myös energiaa muista ihmisistä. Kokelas numero 11 kertoo olevansa herkkä, ja on ottanut yhdeksi tavoitteekseen itkeä mahdollisimman vähän kurssin aikana. Jännitystä aiheuttavat muun muassa yllättävät, uhkaavat tapahtumat ja mahdolliset kamppailutilanteet.

KOKELAS 12

MIKAEL RENWALL, 28, SISÄLLÖNTUOTTAJA

Sisällöntuottaja Mikael Renwall pitää arjessaan mieluusti langat ja kontrollin omissa käsissään. Rutiinien ja kontrollin rikkoutuessa hän sanoo olevansa hetken aikaa kujalla. Hyväksi häviäjäksi itseään sanova kokelas numero 12 rakastaa suunnistamista, mutta ajatus ahtaasta tunnelista ilman selkeää ulospääsyä tuntuu hänestä kammottavalta.

Renwall kokee vahvuudekseen ketteryyden, mutta tuntikausien juoksu täysvarustuksessa voi olla hänelle vaikeaa. Kokelas numero 12 ei pidä käskyttämisestä ja äänen korottamisesta, eikä auktoriteetteihin suhtautuminen ole hänelle yksinkertaista. Suunnistuksesta pitävälle Renwallille ei ole tärkeää olla kaikessa paras, mutta omaksi tavoitteekseen hän on laittanut pääsyn loppusuoralle asti.

KOKELAS 13

ROBERT HELENIUS, 41, EX-NYRKKEILIJÄ

Entinen ammattinyrkkeilijä Robert Helenius lähtee leirille aikomuksenaan läpäistä kurssi. Nykyisin portsarina työskentelevä Helenius näkee itsensä enemmän alaisena, kun johtajana. Ison kokonsa vuoksi kokelas numero 13 joutuu tsemppaamaan itseään juostessa, mutta vahvuudekseen hän mainitsee painavien asioiden kantamisen.

Kokelas numero 13 on kiinnostunut aseista, ja sotilasura oli aikanaan varteenotettava vaihtoehto ammattiurheilulle. Fyysisten rajojen koettelu on nyrkkeilyssä arkipäivää, ja fyysisesti Helenius kokee olevansa vahvoilla. Jännitystä aiheuttavat puhuminen ja julkiset esiintymiset. Kokelas numero 13 jännittää leirillä myös sitä, pitääkö hän muita kokelaita hereillä kuorsaamisensa vuoksi. Helenius ei kärsi fobioista, mutta kertoo silti pelkäävänsä ainoastaan krokotiileja.

KOKELAS 14

TIIA AALTO, 24, PERINTÖPRINSESSA

Miss Suomen perintöprinsessa Tiia Aalto tulee perheestä, jossa isänmaallisuus ja maanpuolustus ovat oleellinen osa ruokapöytäkeskusteluja. Aalto katuu elämässään eniten sitä, että jätti asepalveluksen suorittamatta. Kilpatanssia ja bikini fitnessiä harrastanut kokelas numero 14 pitää itsensä haastamisesta ja rääkkäämisestä.

Leiriolosuhteista haasteellisimmaksi Aalto kokee kylmyyden. Hän saattaa myös olla se kokelas, keneltä on sukat hukassa. Aalto kokee olevansa hyvässä kunnossa niin fyysisesti kuin henkisestikin, ja hänen vahvuudekseen hän mainitsee periksiantamattomuuden. Kokelas numero 14 eläytyy helposti muiden tunteisiin, ja hän haluaa, että kaikilla olisi hyvä olla.

KOKELAS 15

NINO ÄRLING, 27, SISÄLLÖNTUOTTAJA

Sisällöntuottaja Nino Ärling elää kristillisten arvojen mukaan, ja saa uskosta voimaa vaikeissa tilanteissa. Annetut ohjeet saattavat mennä kokelaalta numero 15 ohi, sillä hän ei aina malta kuunnella ja keskittyä. Korkealta veteen hyppääminen on Ärlingille tuttua, sillä hän harrastaa extreme-uimahyppyjä. Kotimaan sameat ja kylmät vedet eivät kuitenkaan ole Ärlingin mieleen.

Kokelas 15 ei ole tuntenut hetkeen ylpeyttä tekemisistään, ja hänellä on tapana vähätellä itseään. Urheilullista Ärlingiä mietityttää, saako hän itselleen asettamansa odotukset täytettyä, pysyvätkö varusteet tallessa tai pettääkö jo valmiiksi huono suuntavaisto suunnistaessa. Hyvässä fyysisessä kunnossa oleva kokelas numero 15 haluaa löytää leiriltä sekä erikoisjoukkoasennetta että vuosien saatossa kadonnutta herkkyyttä.

KOKELAS 16

MARKUS PÖYHÖNEN, 46, VALMENTAJA

Euroopan neljänneksi nopeimmaksi mieheksi urheilu-urallaan pinkonut Markus Pöyhönen haluaa selvittää, mihin entisen pikajuoksijan fysiikka ja psyyke leirillä riittävät. Parhaiten kokelas numero 16 toimii paineen alla. Käskyjen vastaanottamisen Pöyhönen kokee helpoksi, mutta muisti ja keskittyminen saattavat vaihdella diagnosoidun ADHD:n vuoksi.

Kokelas numero 16 kertoo kärsineensä sinisilmäisyydestään. Halutessaan hän voi olla johdonmukainen ja selkeä, mutta on taipuvainen höpöttelyyn. Nykyisin Pöyhönen työskentelee yrittäjänä liikunta- ja hyvinvointivalmennuksen parissa, joten muiden ohjaaminen on työn kautta tuttua. Viime vuosina testiin on joutunut kokelas numero 16:n henkinen puoli, mutta fyysistä kuntoaan hän ei ole katsastanut aikoihin.

