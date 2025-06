Silmäasema Oy on hankkinut 6,8 % Synsam AB:n osakkeista

Silmäasema Oy on hankkinut yhteensä 10 000 000 kpl (6,8 %) Tukholman pörssiin listatun Synsam AB:n osakkeita.

Silmäaseman mukaan näkemisen ja silmäterveyden ala tulee kasvamaan seuraavien viiden vuoden aikana enemmän kuin yleisesti arvioidaan. Markkina kasvaa luonnollisesti megatrendien, kuten ikääntymisen ja likitaitteisuuden lisääntymisen, myötä.

Optinen vähittäiskauppa eroaa jo nyt perinteisestä vähittäiskaupasta tarveperusteisuutensa vuoksi. Uskomme, että optinen ala integroituu yhä tiiviimmin terveydenhuoltoon. Kehittyneiden kuvantamis- ja digitaalisten työkalujen avulla optikkoliikkeiden tarjoamia ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää silmäsairauksien lisäksi myös muiden, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien seulonnassa ja diagnosoinnissa.

Synsam AB on skandinaavinen markkinajohtaja, jolla on liiketoimintaa neljässä Pohjoismaassa. Sen liikevaihto vuonna 2024 oli n. 581 m€. Silmäasema Oy pitää Synsam AB:n osakkeiden omistusta strategisena sijoituksena.

Silmäasema on vuonna 1975 perustettu Suomen suurin näönhuollon ja silmäterveyden toimija. Silmäaseman yli 1 700 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista hoitavat lähes miljoonaa asiakasta vuosittain. Silmäasemalla on Suomessa 150 optikkoliikettä ja silmälääkärikeskusta, 18 yksityistä silmäsairaalaa ja 5 julkisia silmäterveyspalveluita tarjoavaa yksikköä ympäri maan. Silmäaseman liikevaihto vuonna 2024 oli 249 miljoonaa euroa. Virossa Silmäasemalla on 11 optisen kaupan toimipaikkaa Eagle Vision- ja Tallinna Optika -brändien alla.

Silmäaseman omistaa terveyskonserni Cor Group, joukko johtavia suomalaisia instituutioita sekä yhtiön avainhenkilöt.

Lisätiedot:

Silmäasema Oy, hallituksen puheenjohtaja Antti Kummu

+358 50 432 4486, antti.kummu@capman.com