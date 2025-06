Vihreiden Virta ärähtää: Riikka Purra, enää ei auta syytellä maahanmuuttajia ja vähemmistöjä vaan ottaa peili käteen. Lähettää myös kipakat terveistä rkp:n puheenjohtajalle.

”Eivät suomalaiset enää usko perussuomalaisten tarinaa siitä, että Suomen ongelmien takana olisivat maahanmuuttajat tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Se on suoraan äärioikeiston pelikirjasta - mutta perussuomalaisten kannatuslukemia katsoessa on helpottavaa huomata, että se ei onneksi uppoa suomalaisiin tavalla, jolla puolue toivoisi.” , Virta lataa.

”Ajassa, jossa Suomen talous on kuopassa eikä kasvua näy, jossa Yhdysvallat näyttävät surullista esimerkkiä mitä on luvassa jos anti-gender-liikehdinnän ja maahanmuuttovastaisuuden annetaan kasvaa, jossa ilmastokriisi ja luontokato uhkaavat koko tulevaisuutta, jossa suomalaisten hoitoonpääsyssä on ongelmia ja oppimistulokset laskee, istuu meillä hallituksessa laitaoikeistopuolue, joka keskittyy poseeraamaan populistisella läpänheitolla massamaahamuutosta ja näyttämään keskaria vähemmistöille. Epäuskottavaa, säälittävää ja Suomen tulevaisuutta horjuttavaa.”, Vihreiden Virta jatkaa tylyttämistä.

Virran mielestä Purra kompastuu populismiin kääntääkseen huomion pois hallituksen epäonnistuneesta politiikasta sekä siitä, että puolue ei ole enää pienituloisten ja ”tavallisten” suomalaisten puolella.

”On ilmiselvää, että Purra ei uskalla sanoa ääneen, että perussuomalaisten tavoite ei ole rakentaa hyvinvointivaltiota, jossa kenestä tahansa voisi tulla mitä tahansa - sehän näkyy hallituksen politiikassa. Riski sen sanomiseen ääneen lienee liian suuri, sillä heidänkin riveissään on ihmisiä, jotka ovat nimenomaan ponnistaneet eteenpäin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja maksuttoman koulutuksen turvin. ”, Virta tylyttää.

Virta peräänkuuluttaa hallituspuolueilta vastuunkantoa identiteettipolitiikan sijaan.

”Oikeista asioista puhumisen sijaan korkeaa valtaa tässä maassa käyttävä päättäjä keskittyykin jälleen sateenkaarilippuihin ja maahanmuuttajiin. Purra, te olette johtaneet kaksi vuotta surkealla menestyksellä tätä maata - enää vähemmistöjen syyttäminen kaikesta ei toimi. Ryhtykää toimiin Suomen pelastamiseksi ja lopettakaa säälittävä populismi.”, Virta ärähtää.

Vihreiden Virta lähettää tylyt terveiset myös RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutzille.

”Anders, sinulla on avaimet kädessä kaataa tämä historiallisen huono ja vastakkainasettelua lisäävä hallitus. Kyllä, on ongelma, että Suomessa on liikaa rasisteja mutta ongelma on myös se, että on puolueita, jotka mahdollistavat valtaa puolueelle, joka flirttailee rasistien kanssa.” Virta napauttaa.