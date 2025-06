Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahden sote-keskus palvelee jatkossakin nykyisellä paikallaan, lisää palveluja keskitetään saneerattaviin tiloihin

Hyvinvointialue vuokraa kiinteistöstä hieman nykyistä vähemmän neliöitä ja keskittää tiloihin lisää palvelujaan. Järjestelyllä hyvinvointialue säästää vuosittain 800 000 euroa vuokrakustannuksissa.



- Sote-keskuksen tilojen käytön tehokkuus paranee ja vuokrataso kohtuullistuu. Tämä on ollut hyvinvointialueelle tärkeä tavoite, korostaa toimialajohtaja Ismo Rautiainen.



Tilankäytön tehostuminen ja palvelujen keskittäminen hyvinvointialueen toivomalla tavalla edellyttää kiinteistön osittaista remontointia. Lähi-Tapiola vastaa tiloihin tarvittavien parannusten ja muutosten kustannuksista samoin kuin asiakaspysäköinnin uudistamisen kuluista.



Uudistuvien pysäköintijärjestelyjen ansiosta palvelut ovat jatkossa paremmin asiakkaiden saavutettavissa niin henkilöautolla kuin julkisella liikenteellä. Sopimus sisältää myös henkilökunnan pysäköintijärjestelyt.



- Asiakkaille muutokset näkyvät sote-keskuksen parantuneena saavutettavuutena. Esimerkiksi tulevaisuudessa ylikulkusilta Vesijärvenkadulta helpottaa asiointia sote-keskuksessa julkisella liikenteellä, kertoo Rautiainen.



Tilamuutosten toteuduttua hyvinvointialue keskittää sote-keskukseen muun muassa hammashoitoa ja kotiin vietäviä palveluja, jotka tällä hetkellä toimivat muualla Lahden kaupungin alueella. Palvelut muuttavat sote-keskukseen vaiheittain vuoden loppupuolelta alkaen. Muuttoaikataulu tarkentuu myöhemmin tilamuutosten edetessä.



- Ratkaisujen löytäminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä ja joustoa kaikilta osapuolilta. Olen iloinen, että jokainen taho on neuvotellut ratkaisuhakuisesti. Kyseessä on pitkä vuokrasopimus, joka ulottuu vuoden 2045 loppuun saakka. Yhteistyö on jatkossakin tärkeässä roolissa, koska vuokrasopimuksen aikana tarvitaan osapuolten kykyä löytää ratkaisuja toimintaympäristön muuttuessa.



Hyvinvointialue maksaa valtuustoryhmätukea tänä vuonna yhteensä 150 000 euroa

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös valtuustoryhmätuen periaatteet. Aluevaltuustokausi vaihtui tänä vuonna, joten ryhmätuki maksetaan kahdessa osassa uuden ja vanhan aluevaltuuston toimiajalle. Uusille aluevaltuustoryhmille maksetaan tukea vuoden loppuun asti yhteensä noin 82 000 euroa.

Tukisummasta voidaan maksaa esimerkiksi valtuustoryhmän toimintaa tukevan sihteerin palkkakuluja, matkakorvauksia ja sisäisten tilaisuuksien tai koulutusten kustannuksia.

Valtuustoryhmätuki myönnetään jatkossa vuosittain hyvinvointialueen talousarviossa päätetyn kokonaissumman mukaisesti. Jos talousarvioon varattu määräraha muuttuu, valtuustoryhmätuki tarkistetaan sen mukaisesti prosentuaalisena muutoksena.