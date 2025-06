Konserni- ja tilajaosto kokoontui ensimmäistä kertaa

Jaostolle keskitetään omistajaohjausta, millä parannetaan yhteisöjen toiminnan seurantaa. Lisäksi tehtävänä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös konserni- ja tilajaostolle. Jaosto toimii myös Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana.

Jaoston puheenjohtajana toimii Henna Partanen (Vihr).

Jaoston ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 16.6.2025.

Leppäsillan päiväkodin peruskorjaushankkeen määrärahamuutos

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy investointiohjelmassa 2025-2034 hyväksytyn Leppäsillan päiväkodin peruskorjaushankkeen tavoitekustannuksen korotuksen 1,186 milj. eurolla 3,65 milj. euroon (alv 0 %, hintataso 103 / 5.2025). Lisäksi jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Leppäsillan päiväkodin peruskorjausurakan rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. sopimukset solmia.

Karakalliossa toimivaan Leppäsillan puurakenteiseen päiväkotiin, joka on rakennettu vuonna 1987, tehdään laaja tekninen peruskorjaus. Sen tavoitteena on parantaa rakennuksen toimivuutta ja lisätä sen elinkaarta vähintään 25 vuodella. Päiväkotiin tulee peruskorjauksen jälkeen 5 lapsiryhmää ja hoitopaikkoja on noin 80.

Lausunto valtion asuntorahaston lakkauttamisesta ja valtion tukeman asuntotuotannon takausmaksuista

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päätti antaa ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion asuntorahaston lakkauttamisesta ja valtion tukeman asuntotuotannon takausmaksuista.

Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että valtion asuntorahaston lakkauttamisen vaikutukset ja vaihtoehdot selvitetään nykyistä kattavammin ennen päätöstä rahaston lakkauttamisesta. Lisäselvitystarpeella Espoon kaupunki viittaa hallituksen esitysluonnoksessakin nostettuihin pääasiallisiin vaikutuksiin: Asuntorahaston lakkauttamiseen liittyy riski valtion tukeman asuntorakentamisen vähenemiseen, mikä saattaa heikentää haavoittuvassa asemassa olevien kotitalouksien asemaa ja pahentaa eriytymistä. Asuntotuotannon laskun myötä asumiskustannukset voivat nousta niilläkin, jotka eivät asu vuokralla valtion tukemassa rakennuskohteessa. Lisäksi jaosto täydensi lausuntoa seuraavasti: Ennen muutoksia tulisi selvittää, miten huolehditaan siitä, ettei lainavaltuuksien ja avustusten kehyskohtelu estä valtion asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamista.

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokousaikataulu vuosille 2025 ja 2026

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto kokoontuu noin kerran kuussa maanantaisin kello 9.00. Tarkempi kokousaikataulu on luettavissa esityslistalta/pöytäkirjasta:

Konserni- ja tilajaoston kokousajat 2025-2026

Konserni- ja tilajaosto nimesi edustajia yhtiö- ja yhtymäkokouksiin

Konserni- ja tilajaosto nimesi edustajat ja antoi toimintaohjeet Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen, Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

