Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta – Hallituksen talouspolitiikka perustuu toiveajattelulle, ei tutkitulle tiedolle: “Riskialtista peliä hyvinvointivaltion kustannuksella”

Virta muistuttaa, että Orpon hallitus on ottamassa tänä vuonna 13 miljardia velkaa, joka on yli miljardin suunniteltua enemmän. Ministeriön tuoreen arvion mukaan velkasuhde kasvaa hallituskauden loppuun asti ja uhkaa vuonna 2029 nousta jopa 90 prosenttiin.

– Hallituksen kaikki itselleen asettamat talouspolitiikan tavoitteet karkaavat saavuttamattomiin. Näiden lukujen perusteella näyttää yhä vahvemmin siltä, että hallituksen puhtaasti talouskasvun varaan perustuvat päätökset ovat ”toivotaan toivotaan” haihattelua ja riskialtista peliä hyvinvointivaltion kustannuksella. Se on vaarallinen suunta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra käytti tiedotustilaisuudestaan ison osan edellisen hallituksen ja nykyisen opposition kritisoimiseen ja vaati kaikkia puolueita ymmärtämään Suomen talouden vakavan tilan. Virta ei näitä puheita sulata.

– Vihreät ovat koko ajan sanoneet ja vaihtoehdoilla osoittaneet, että me olemme valmiita tekemään työtä, jotta talous saadaan tasapainoon. Mutta me olemme myös taukoamatta hallitukselle toistaneet, että tapa, jolla tasapainoa nyt tavoitellaan ei tule toimimaan - ja nyt se nähdään. Kun lyhytnäköisellä ja ideologisella leikkauspolitiikkalla vain syvennetään syrjäytymistä, vaikeutetaan hoitoon pääsyä ja horjuttetaan koulutusta, ei tässä maassa kyllä saada aikaan kasvuakaan. Mutta hyvinvointivaltion hallitus saa kyllä tällä leikkaamistatahdilla ja tyylillä polvilleen - ehkä se on oikeistokonservatiivisen hallituksen tavoitekin, Virta toteaa.

– Nämä ovat kaikki päätöksiä, jotka eivät pitkällä tähtäimellä tule Suomen julkista taloutta pelastamaan. Päinvastoin, ne tulevat maksamaan moninkertaisia summia tulevaisuudessa, kun pahoinvointi yhteiskunnassa lisääntyy, hän lataa.

Virran mukaan mitään takeita siitä, että hallitus tulevaisuudessakaan tekisi Suomen ja suomalaisten kannalta järkeviä päätöksiä, ei enää ole.

– En odottanut tältä hallitukselta paljon mutta rima on alitettu jatkuvasti. Joko olisi hallitus aika kokeilla sitä inhimillisempää, asiantuntijoita kuuntelevaa ja pidemmälle katsovaa politiikkaa? Virta kysyy.

– Ja lopettakaa nyt jo höpötykset ”pakoista” ja ”välttämättömyyksistä”. Ei teillä Riikka Purra ole ollut mikään pakko leikata lapsilta ja nuorilta ja vastapainoksi jakaa mittavat veronkevennykset ilman tuntuvia haittaverojen korotuksia. Se ei ole välttämättömyys, se on pelkkää ideologiaa, arvovalintoja ja politiikkaa. Huonoja valintoja, joiden seurauksena tämä maa vain ottaa historiallisen paljon velkaa lisää, Virta päättää.