Kaupunginhallitus: Espoontorin asemakaavan muutos mahdollistaa asemanseudun kehittämisen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoontori - Esbotorg asemakaavan muutoksen.

Kaavamuutos mahdollistaa Espoontorin kauppakeskuksen laajentamisen hypermarketilla pysäköinteineen sekä 15-kerroksisen asuintornin ja liityntäpysäköinnin toteuttamisen kauppakeskuksen yhteyteen. Kauppakeskuksen ja junaradan väliin sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin tulevaisuuden tarpeet, kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä esteettömät reitit on huomioitu suunnittelussa. Kaupunginhallitus edellyttää, että Espoon keskuksen Siltatorin julkisluonteisten alueiden käyttöä ja Lindholminkäytävän aukioloa koskeva sopimus on solmittu ennen kaavamuutoksen valtuustokäsittelyä.

Vuoden 2025 talousarvioon muutoksia kunnallisteknisten investointien osalta

Kaupunginhallitus päätti korottaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahaa ja vastaavasti tuloarviota 9,5 milj. eurolla ja ehdottaa, että valtuusto lisää määrärahaa kahdelle hankkeelle: Raide-Jokeri-hankkeelle 0,6 milj. euroa sekä Turuntien hankkeelle 2 milj. euroa. Raide-Jokeri-hankkeen jälkivastuuajan ja raidekirskuntaan vaikuttavien rasvalaitteiden investointimenot eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti vuonna 2024, vaan menot kohdistuvat vuoteen 2025. Turuntien hankkeen urakka toteutetaan kahdessa vuodessa kolmen vuoden sijaan. Hankkeen kokonaismääräraha säilyy ennallaan ja määrärahan ajoitusta vain muutetaan.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Urheilupuiston taseyksikön toteutettavaksi kaksi infrarakentamishanketta. Vuosina 2025-2027 toteutettavan Urakka I:n kustannusarvio on 24 milj. euroa sekä vuosina 2027-2029 toteutettavan hankkeen Urakka II kustannusarvio on 17 milj. euroa. Infraurakat toteutetaan samanaikaisesti Tapiolan urheilupuiston stadionhankkeen kanssa.

Asemakaavamuutos Leppävaarassa - toimistorakentamista Kehä I varteen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Luutnantinkuja – Löjtnantsgränden asemakaavan muutoksen Leppävaarassa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toimistorakentamista Kehä I:n varteen, entisen Perkkaan koulun tontin länsireunaan hiekkakentälle.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vastaukset neljään valtuustoaloitteiseen ja yhteen valtuustokysymykseen sekä antoi lausunnon ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi alueidenkäyttölaiksi.

Leppäsillan päiväkodin peruskorjaushankkeen määrärahamuutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy investointiohjelmassa 2025-2034 hyväksytyn Leppäsillan päiväkodin peruskorjaushankkeen tavoitekustannuksen korotuksen 1,186 milj. eurolla 3,65 milj. euroon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Leppäsillan päiväkodin peruskorjausurakan rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. sopimukset solmia.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

