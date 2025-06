Hyvinkääni-kampanja toi kaupungin äänen kuuluviin – 11,1 miljoonaa näyttökertaa ja satojen osallistujien yhteiskappale

Hyvinkääläinen anime-, cosplay- ja pelitapahtuma Hypecon keräsi jälleen ennätysyleisönsä 10.6.2025 12:28:53 EEST | Tiedote

Hypecon on Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluiden, aasialaisesta nuorisokulttuurista ja pelaamisesta kiinnostuneiden nuorten sekä nuorten aikuisten toteuttama pääsymaksuton tapahtuma. Hypecon on järjestetty joka vuosi vuodesta 2012 alkaen. Tapahtuma on kasvanut vuosittain, ja nykyisin se on yleisön toiveesta kaksipäiväinen.