Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 prosenttia

Ilmastopäästöt vähenivät kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2024 seudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja olivat yhteensä noin 3,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy eniten kaukolämmön tuotannosta.

- Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Päästöt laskivat Helsingissä yli 16 prosenttia, Espoossa noin neljä, Vantaalla noin kuusi ja Kauniaisissa hieman yli kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjä vähensi erityisesti se, että kaukolämmön tuotantoon käytettiin yhä enemmän vähäpäästöisiä energiamuotoja, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Tiina Haaspuro.

Erityisesti kivihiilen käyttö väheni viime vuonna pääkaupunkiseudulla, ja lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden, biopolttoaineiden sekä jätepolttoaineen käyttö lisääntyivät. Kaukolämmön päästöt pienenivät pääkaupunkiseudulla yli 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liikenteen ilmastopäästöt kasvoivat hieman

Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 1,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2024. Liikenteen osuus seudun kokonaispäästöistä oli 37 prosenttia. Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan mukaan tieliikenteen sekä vesi- ja raideliikenteen päästöt.

- Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat noin neljä prosenttia vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna. Pääsyynä päästöjen kasvuun on polttoaineiden bio-osuuden pieneneminen, Haaspuro kertoo.

Linja-autoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt nousivat vähemmän kuin muun tieliikenteen. Linja-autoliikenteen päästöjen kasvua on hillinnyt se, että sähköbussien osuus on kasvanut. HSL:n järjestämässä bussiliikenteessä sähköbusseilla ajettu osuus on kasvanut viime vuodesta yli 20 prosenttia.

Sähköä tuotetaan yhä vähäpäästöisemmin

Sähkökulutus kasvoi pääkaupunkiseudulla viime vuonna hieman yli kahdeksan prosenttia, mutta kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin 10 prosenttia. Tätä selittää sähkön ominaispäästöjen pieneneminen, mikä johtuu käynnissä olevasta valtakunnallisen sähköntuotannon rakenteen muutoksesta.

- Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta on kasvanut merkittävästi, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt entisestään. Esimerkiksi tuulivoimalla katetaan jo neljännes sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Tämä pienentää sähkön päästökerrointa, joten sähkönkulutuksen päästöt pienenevät myös pääkaupunkiseudulla, vaikka kulutus kasvaakin, Haaspuro sanoo.

Pääkaupunkiseudun sähkönkulutusta on nostanut energiantuotannon ja myös muiden yhteiskunnan toimintojen sähköistyminen.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2024 (suluissa muutos edellisvuoteen)

Helsinki 1,6 milj. t CO2-ekv (- 16 %)

Espoo 0,71 milj. tCO2-ekv (- 4 %)

Vantaa 0,79 milj. tCO2-ekv (- 6 %)

Kauniainen 0,025 milj. tCO2-ekv (- 6 %).

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä.