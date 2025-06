Juhannuksen grillipöydän sankarit tulevat läheltä – Suomen lippu pakkauksessa ei kuitenkaan takaa tuotteen kotimaisuutta

Metsänomistajat osallistuvat ilmastotyöhön – ennätysmäärä lannoituksia tuo merkittäviä hiilensidonnan ja kasvun hyötyjä 2.6.2025 12:05:55 EEST | Tiedote

Alkuvuosi on ollut metsänhoitoyhdistyksien metsäasiantuntijoille kiireinen. Puukauppa on käynyt kiivaana ja samalla metsänomistajien metsänhoitoinnokkuus on kasvanut merkittävästi: Metsälannoitusten kysyntä on yli tuplaantunut puolen vuoden aikana verrattuna edellisiin vuosiin.