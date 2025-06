Sofia Virta: Puolustusmenojen kasvattaminen on perusteltua – sitä ei kuitenkaan tule rahoittaa tavalla, joka heikentää kokonaisturvallisuutta tai hyvinvointivaltiota

Virta linjasi, että kun Haagin huippukokouksessa kaikki Nato-maat, Suomi mukaan lukien, neuvottelevat ja mitä todennäköisimmin pääsevät sopuun yhteisestä puolustusmenotavoitteesta, Suomen etu on tukea sitä.

– Me Suomena olemme nimenomaan niitä etulinjan maita, joiden kannalta kriittisen tärkeää on, että koko Eurooppa vahvistaa puolustuskykyään, jotta tiivis ja toimintakykyinen Eurooppa kykenisi tarpeen vaatiessa puolustamaan tulevaisuudessa itseään myös ilman Yhdysvaltojen apua, Virta sanoi.

– Erilaisia menotarpeita joudutaan tulevinakin vuosina yhteensovittamaan, ja siksi Vihreille on kriittisen tärkeää, että puolustusmenojen kasvua ei rahoiteta tavalla, joka heikentää kokonaisturvallisuutta tai hyvinvointivaltiota, Virta paalutti.

Virran mukaan on rehellistä todeta ääneen, että pelkkä talouskasvu ei riitä kasvavien puolustusmenojen kattamiseksi. Hän painottaa, että puolustusta ei voi rahoittaa hyvinvoinnin tai yhteiskunnallisen luottamuksen kustannuksella.

– Kokonaisturvallisuuden malli on kokonaisturvallisuuden malli vain silloin, kun sen jokainen osa on vahva. Hyvinvointialueilla on oltava kyky vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuudesta sekä pelastustoimen valmiudesta. Kunnilla on oltava keinot huolehtia kasvatuksesta ja opetuksesta, infrastruktuurista, ruokahuollosta ja paikallisesta tiedottamisesta. Viranomaisyhteistyön yli hallinnon rajojen on oltava vahvaa ja väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden kunnossa. Nämä kaikki luovat ne perusrakenteet, joiden toimivuus on oleellista yhteiskunnan häiriönsietokyvylle, Virta listasi.

Virran mukaan Vihreät kannattaa asevelvollisuuden kehittämistä sukupuolineutraaliin suuntaan, siviilipalveluksen kehittämistä kohti kansalaispalvelusta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolin tunnistamista nykyistä vahvempana osana kokonaispuolustusta. Ennen kaikkea Vihreät kannattaa yhä vahvempaa Ukrainan tukemista.

– Suomelle kriittisen tärkeää, että Ukraina voittaa puolustussotansa Venäjään vastaan. Kävin itse muutama vuosi sitten Ukrainassa todistamassa sitä kauhua, surua ja niitä menetyksiä, joita Venäjä brutaalilla hyökkäyssodalla aiheuttaa. Se, mitä näemme Ukrainassa tapahtuvan, ei saa tapahtua Suomessa koskaan, Virta kiteytti.

Virta painotti, että Ukrainan tukeminen on kriittisen tärkeää, koska sodan lopputulos tulee määrittämään myös Euroopan maiden tulevaisuutta vuosikymmenten päähän.

– Jos Nato-maat pystyvät sopimaan viiden prosentin kansallisesta puolustusmäärärahatavoitteesta, pitäisi olla täysin mahdollista sopia myös siitä, että nostaisimme Ukrainan tukea. Sillä juuri nyt Euroopalla on mahdollisuus vaikuttaa: jos Ukraina häviää sodan, suunniteltu kansallisten puolustusmäärärahojen lisäys 3,5 prosenttiin tuskin tulee riittämään. Mutta jos tuemme Ukrainaa ja sota saadaan päättymään Ukrainalle suotuisammin, voisimme pärjätä pienemmälläkin puolustusmäärärahojen korotuksella. Tästä meidän ja koko Euroopan tulee puhua lisää ja vaikuttaa Nato- ja EU-pöydissä, Virta esitti.