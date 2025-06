Vahvempi viranomaisyhteistyö olisi tarpeen rikosasioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi

Pitkään kestävät rikosprosessit on koettu ongelmaksi jo vuosia. Oikeusministeriö on tehnyt useita selvityksiä ja muutosehdotuksia, ja toimia on kohdistettu kaikkiin prosessin viranomaisiin. VTV:n tarkastus kattoi poliisin esitutkinnan, syyttäjien syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn.

Eniten selvityksiä on tehty rikosprosessin yksittäisistä toiminnoista ja niiden kehittämisestä, jonkin verran selvityksissä on käsitelty myös koko prosessia. Prosessin nopeuttamista koskevat tavoitteet on kuitenkin asetettu viranomaiskohtaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittaa, että prosessin toimijoille asetetaan mitattavissa olevat, yhteiset tavoitteet ja luodaan yhteistyörakenteet tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

”Yhteistyö ei tähän mennessä ole ollut tarpeeksi vahvaa, ja toimet ovat olleet hallinnonalakohtaisia”, johtava tuloksellisuustarkastaja Juho Nurminen sanoo.

Tarkastuksessa arvioitiin, miten hallinto on selvittänyt rikosprosessien pitkittymisten syitä ja miten prosesseja on pyritty sujuvoittamaan. Tarkastuksessa ei otettu kantaa siihen, mitkä keinot olisivat parhaita prosessien jouduttamiseksi.

Prosessin sujuvoittamiseksi ehdotettujen toimien vaikutuksia oli arvioitu vain vähän ennakolta tai jälkikäteen. Ratkaisuehdotuksien tehosta ei siksi aina ole saatavilla tietoa.

”Todennäköisesti toimilla on ollut vaikutusta, mutta sitä on vaikea arvioida. Prosessien pitkittyminen on laaja ja monitahoinen ongelma ja siksi hankalasti ratkaistavissa”, Juho Nurminen toteaa.

Tutustu julkaisuun: Rikosasioiden pitkittyneet käsittelyprosessit