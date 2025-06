Kansallisten elpymissuunnitelmien tulisi lisätä EU:n strategista riippumattomuutta

Elpymis- ja palautumistukivälineen päättyminen vuoden 2026 lopussa aiheuttaa suuria riskejä

Mepit vaativat 18 kuukauden lisäaikaa projektien loppuun viemiseksi

EU:n rahoituksen valvontamekanismeja on parannettava

Palautumistukivälineen rahoitus tulisi kohdentaa infrastruktuuri-, energia- ja puolustusinvestointeihin

Päätöslauselmassa, jonka mepit hyväksyivät äänin 421 puolesta, 180 vastaan ja 55 tyhjää, korostetaan pandemian jälkeisen elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tasapainottavaa vaikutusta Euroopan epävarmassa talousympäristössä.



EU:n resilienssi ja strateginen riippumattomuus



Meppien mukaan RRF on torjunut EU:n sisämarkkinoiden sirpaloitumista ja tukenut talouden elpymistä. RRF-rahoituksen tulee täydentää, ei korvata muita rahoituksen muotoja (esimerkiksi koheesiovaroja). Meppien mukaan sijoituksia pitäisi kohdentaa EU:n yhteiseen puolustukseen ja koulutukseen sekä rajat ylittäviin investointeihin kuten pikajunien raidehankkeisiin.

Parlamentti haluaa, että investointeja kohdistetaan enemmän sosiaaliasioihin. Lisäksi mepit kannustavat jäsenvaltioita muuttamaan sijoitussuunnitelmiaan REPowerEU:n mukaisesti, jolloin maat edistäisivät EU:n energiaitsenäisyyttä.





RRF päättyy vuonna 2026



Mepit ovat huolissaan RRF:n päättymisen riskeistä; maat eivät välttämättä ehdi viemään projekteja ja suuria investointeja loppuun nykyisessä aikarajassa. Lisäksi 70 % ohjelman välitavoitteista on vielä saavuttamatta.

Mepit kehottavat komissiotta perustamaan uusia ohjelmia, jotka ovat joustavampia ja pystyvät mukautumaan muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi he vaativat 18 kuukauden lisäaikaa nykyisille projekteille.





Avoimuus ja yksinkertaistaminen



Vipuvaikutuksen ansiosta RRF:n pitkän aikavälin BKT-hyödyn arvioidaan olevan kolmesta kuuteen kertaa suurempi kuin tukivälineeseen käytetyt varat. Mepit ovat silti huolissaan laajemman NextGenerationEU-ohjelman (NGEU) korkojen takaisinmaksusta. He painottavat, että tukivälineessä on oltava vahvat valvontamekanismit, jotta RRF-varoja ei käytetä väärin tai päällekkäisesti muiden EU:n rahoitusohjelmien kanssa.

He vaativat selkeämpiä yhteyksiä eri välitavoitteiden, lopullisten tavoitteiden sekä itse projektien toimeenpanojen välille. Komission tulisi myös ottaa paremmin huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset tulevaisuudessa tulosperusteisissa projekteissa. Näillä viitataan esimerkiksi tulevan monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) projekteihin.

Mepit pitävät positiivisena tukivälineen tulostaulukkoa, joka kertoo kansalaisille maakohtaisesti projektien yleisestä etenemisestä. Taulukkoa tulisi parantaa niin, että se sisältäisi tietoja siitä, mitkä yritykset ovat olleet projekteissa mukana. Mepit lisäksi painottavat, että raportoimista tulisi pikaisesti yksinkertaistaa, jotta pienet tukia hakevat yritykset voisivat maksimoida tukien hyödyt. Lisäksi paikallis- ja aluehallinnon roolia elpymissuunnitelmien laatimisessa, muokkaamisessa ja toimeenpanossa tulisi vahvistaa, sanovat mepit.



Kommentit



Victor Negrescu (S&D, Romania), budjettivaliokunnan esittelijä: “Meidän pitää varmistaa, että jokainen euro on käytetty asianmukaisesti, läpinäkyvästi ja niin, että rahoituksella on positiivinen vaikutus niin kansalisiin kuin yrityksiinkin. Jos emme toimi nyt, projekteja ei välttämättä ehditä viemään loppuun ennen elokuuta 2026. Meidän pitää nopeuttaa toimeenpanoa, vähentää byrokratiaa ja auttaa tukien saajia. Budjettivaliokunnan varjoesittelijänä korostin konkreettisia ratkaisuja sekä 18 kuukauden lisäajan merkitystä projekteille. Lisäksi vaadin, että kesken olevia projekteja voidaan jatkaa muiden EU:n rahoituskehysten kuten koheesion, InvestEU:n tai tulevan kilpailukykyrahoituksen avulla. Jäsenmaille tulee antaa joustavuutta kansallisissa elvytyssuunnitelmissaan, jotta he voivat muokata niitä RRF-tavoitteiden mukaisiksi. Me emme hyväksy puolivalmiita ratkaisuja vaan puolustamme keskeisten projektien loppuun viemistä.”

Siegfried Mureşan (EPP, Romania), talousvaliokunnan esittelijä: “Elpymis- ja palautumistukivälineen tulee hyödyttää mahdollisimman monia kansalaisia. Tämän takia parlamentti vaatii 18 kuukauden lisäaikaa RRF-projekteille. Tämä lisäaika koskisi pitkälle edistyneitä projekteja. Samalla pyydämme, että käyttämättömien RRF-varojen suuntaamista muihin strategisiin tavoitteisiin, kuten kilpailukykyyn ja puolustukseen, selvitetään. Geopoliittisten jännitteiden takia Euroopan tulee toimia päättäväisesti ja kansalaisiaan puolustaen.”

