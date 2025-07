Muutos tulossa heinäkuun lopussa: Kääntyminen valtatieltä 12 vasemmalle Venäläistöyryntielle Kouvolan suunnasta kielletään

Kouvolan maanteiden hoitourakoista vastaava YIT asentaa liikennemerkit maastoon heinäkuun lopussa.

Muutos tehdään liikenneturvallisuusperustein, sillä kääntyminen valtatieltä vasemmalle on riskialtista, eikä liittymäalueella ole väistötilaa, jonka kautta suoraan jatkava liikenne voisi sivuuttaa vasemmalle kääntyjän oikealta puolelta. Muutos vähentää peräänajon ja tätä kautta vakavan onnettomuuden riskiä sekä parantaa liikenteen sujuvuutta valtatieympäristössä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut viime vuosina useita palautteita tienkäyttäjiltä vasemmalle kääntymisen vaaroista. Kohde on myös tunnistettu Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2023. Kouvolan suunnasta kohti Helsinkiä ja Koriaa ajavan tuleekin jatkossa kääntyä jo aiemmin Keltin eritasoliittymästä, mikäli tarkoituksena on jatkaa Helsingintielle. Tämä reitti on myös lyhyempi, turvallisempi ja sujuvampi. Lahden suunnasta saavuttaessa kääntymiseen oikealle Venäläistöyryntielle ei tule muutosta vaan se on jatkossakin sallittua.