Sofia Virta: Suomalaisen demokratian, ihmishenkien ja arvojen puolustaminen edellyttää vahvaa pidäkettä ja kykyä puolustautua

Virta taustoittaa päätöstään Vihreiden sivulla torstaina julkaistussa blogitekstissään.

– Lukuisten asiantuntijakuulemisten, käytyjen keskustelujen sekä perusteellisen pohdinnan päätteeksi olen tullut siihen tulokseen, että tulen äänestämään hallituksen esityksen puolesta. Ajattelen, että Ottawan sopimuksesta irtautuminen on tarpeellinen toimi Suomen puolustuksen vahvistamiseksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Myös Ukrainan sodasta saadut opit viittaavat tähän, Virta avaa päätöstään blogitekstissään.

Virran mukaan kyse on ihmishenkien ja suomalaisen demokratian puolustamisesta.

– Henkilömiinojen lisääminen puolustusvoimien keinovalikoimaan nostaa pidäkettä Venäjälle hyökätä Suomeen eli osaltaan ehkäisee sodan syttymistä ylipäätään. Jos sotaan kuitenkin jouduttaisiin, annan suurta arvoa sille, että henkilömiinat puolustuksen osana suojelevat suomalaisia sotilaita, jotka ovat meidän kaikkien veljiä, isiä ja tyttäriä. Henkilömiinojen tuoma puolustuksellinen etu suojaa sodan aikana lopulta myös siviilejä sekä itsenäisyyttämme hidastamalla ja torjumalla hyökkääjää, Virta toteaa.

Virran mukaan Suomen on irtautumisen yhteydessä vahvistettava tukeaan miinanraivaukseen ja jatkettava työtä aseistariisunnan eteen.

– Suomi jatkaa tukeaan humanitaariselle miinojen raivaustyölle, ja mielestäni tukea tulisi merkittävästi lisätä. Suomen on oltava aloitteellinen aseriisunta- ja rajoitussopimusten edistämisessä myös jatkossa, Virta linjaa.

Virran mukaan sääntöpohjainen maailma on Suomen etu, jota pitää pystyä puolustamaan.

– On aivan selvää, että sääntöpohjainen maailma on Suomen etu ja rauha aina tärkein tavoitteemme. Samaan aikaan on kuitenkin myös niin, että itsenäisyytemme lisäksi juurikin sitä rauhaa ja sääntöpohjaista maailmaa on kyettävä puolustamaan mahdollisimman vahvalla pidäkkeellä ja myös sellaisessa tilanteessa, jossa Venäjä päättäisi kohdistaa Suomea kohtaan konventionaalisen, eli perinteisen hyökkäyksen, Virta kirjoittaa.

Virran mukaan päätös on vaikea, mutta hän haluaa tehdä politiikkaa, jonka takana voi seistä kaikissa tilanteissa.

– Päätös on vaikea, mutta Suomen kansan edustajana haluan tehdä ne päätökset, joiden uskon olevan oikeita sen tiedon varassa, jota päätöksenteon tueksi on saatavillani. Oman arvopohjani mukaista on tehdä myös oppositiossa politiikkaa, jonka takana voin olla kaikissa tilanteissa. Puolustukseen liittyvät kysymykset ovat yhteisiä – onhan niissä viime kädessä kyse siitä, miten tätä maata, meidän läheisiämme, demokratiaa ja oikeusvaltiota kyetään puolustamaan pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, Virta taustoittaa päätöstään.