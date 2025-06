Puhtaan teollisuuden ohjelman tulee yhdistää kilpailukyky ja ilmastotavoitteet

Tarvitaan sääntelyn yksinkertaistamista ja nopeutettuja lupaprosesseja

Mepit kokevat edelläkävijämarkkinoiden perustamisen Eurooppaan positiivisena

Euroopan markkinoita tulee suojella epäreilulta kilpailulta

Puhtaan teollisuuden toimintaohjelma tarvitaan

Päätöslauselman, joka hyväksyttiin vastauksena komission puhtaan teollisuuden ohjelmalle, mukaan on tärkeää yhdistää kilpailukyky sekä ilmastotavoitteet. Mepit painottavat tekstissä uuden teollisuuden vähähiilistämispankin merkitystä, joka on vihreiden sijoitusten lisäämistä. Sijoitusten perustana tulisi olla lisäksi niiden ilmastovaikutukset sekä toimitusvarmuus.

Parlamentti pitää tärkeänä edelläkävijämarkkinoiden luomista eurooppalaisille puhtaan, kierto- sekä vähähiilisen talouden tuotteille. Lisäksi mepit korostavat, että näiden tuotteiden kysyntää on lisättävä yksityisten ja julkishankintojen avulla.

Meppien mukaa EU:n sisämarkkinoita tulee suojella epäreilulta kilpailulta sekä kolmansien maiden teollisen ylikapasiteetin polkumyynniltä . Heidän mukaansa toimiva ja tehokas hiilirajamekanismi (CBAM) on olennaisessa osassa, kun päästökauppajärjestelmästä (ETS) poistetaan vaiheittain maksuttomat päästöoikeudet.





Nopeutetut lupaprosessit





Päätöslauselmassa painotetaan, että nopeutetut hyväksymistoimenpiteet sekä sääntelyn yksinkertaistaminen ovat tärkeitä varsinkin pienyrityksille. Mepit haluavat yksinkertaistaa rahoitusmekanismeja, vähentää raportointivaatimuksia sekä nopeuttaa pienprojekteja.

Kun lakeja tarkastellaan uudelleen, parlamentti haluaa, että pysyville hiilenpoistoille luodaan kannattava liiketoimintapohja. Hiilen talteenotto, varastointi, kuljetus ja käyttö voivat olla tarpeellisia aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää, sanovat mepit.





Kohtuuhintaisen energian toimintasuunnitelma





Mepit tukevat kohtuuhintaista energiaa koskevaa toimintasuunnitelmaa ja vaativat toimia rajat ylittävän energiainfrastruktuurin vahvistamiseksi ja energiaunionin viimeistelemiseksi. Tällä hetkellä viranomaisvalvonnan ja investointien suunnittelun hajanaisuus haittaa sähköistämistä ja energiamarkkinoiden yhdentämistä, toteaa parlamentti. Se pyytää jäsenvaltioilta, siirtoverkonhaltijoilta ja komissiolta toimia rajat ylittävän sähkökaupan lisäämiseksi.





Kommentti





”Euroopan teollisuudella on edessään valtavia haasteita, ja vahva teollisuuspohja on olennaista kilpailukykymme ja strategisen itsenäisyytemme kannalta. Puhtaan teollisen kehityksen ohjelma näyttää suuntaa kohti kilpailukykyistä ja vähähiilistä teollisuuta Euroopassa. Samalla se suojaa itsenäisyyttämme ja lisää työllisyyttä. Ohjelma on siis tärkeä ensiaskel, mutta aika on käymässä vähiin. Siksi pyydämme, että komissio ryhtyy toimiin viipymättä ja nostaa kunnianhimon tasoa. Kun kyse on teollisuuspolitiikasta, eurooppalainen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan”, sanoi esittelijä Tom Berendsen (EPP, Alankomaat).

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 387 puolesta, 173 vastaan ja 13 tyhjää.





Taustaa





Euroopan komission helmikuussa esittämän puhtaan teollisuuden ohjelman tavoitteena on tukea Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja resilienssiä. Se keskittyy pääasiassa energiaintensiiviseen teollisuuteen ja puhtaaseen teknologiaan, ja sen tavoitteena on alentaa energiakustannuksia kohtuuhintaista energiaa koskevan toimintasuunnitelman avulla. Ohjelmalla pyritään myös lisäämään puhtaiden tuotteiden kysyntää, vahvistamaan puhtaan siirtymän rahoittamista ja kiertotaloutta, tehostamaan kriittisten raaka-aineiden saatavuutta sekä varmistamaan, että strategisilla teollisuudenaloilla on tarvittavat taidot.

