Lapin rajavartioston hallinnassa olevia kiinteistöjä kehitetään – kunnostus- ja purkutöitä Raja-Joosepissa ja Anterissa

Raja-Joosepin partiotukikohta on valmistunut

Helmikuussa 2025 valmistunut uusi partiotukikohta palvelee jatkossa rajavalvontaa Raja-Joosepin alueella. Toiminnan keskittäminen Ivalon rajavartioasemalle on vähentänyt alueen rakennusten tarpeita, minkä seurauksena kolme toiminnalle tarpeetonta ja elinkaarensa päässä olevaa rakennusta puretaan vuosien 2025–2026 aikana.

Myös Anterin partiotukikohdan rakennusten purkuja suunnitellaan – toiminnot säilyvät

Rajavartiolaitos ja Senaatti-kiinteistöt suunnittelevat Anterin partiotukikohdan alueen tarpeettomien rakennusten ja rakennelmien purkamista. Purettavaksi on suunniteltu käyttöikänsä päässä olevat heikkokuntoiset rakennukset. Purkutöille haetaan viranomaisluvat, ja toimenpiteet aloitetaan sääolosuhteiden salliessa. Työt kestävät arviolta kaksi talvikautta.

Anterin partiotukikohta sijaitsee Sodankylässä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Toteutusajankohtana tehtävät toimenpiteet partiotukikohdassa saattavat näyttäytyä alueella liikkujille väliaikaisena kone- ja liikennemäärän kasvuna. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan luonnossa liikkujille yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Kunnostuksessa huomioidaan ympäristön erityispiirteet

Raja-Joosepissa sekä Anterissa on tehty pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksia ja pilaantunut maaperä kunnostetaan purkutöiden yhteydessä. Toimenpiteet tehdään kestävän kunnostamisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon alueen erityispiirteet.

Rakennusten purkujäte käsitellään vastuullisesti ja ympäristön kannalta turvallisesti. Rajavartiolaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat yhdessä teettäneet Anterin kunnostustöistä Natura-arvioinnin, jolla varmistetaan, etteivät toimenpiteet aiheuta haittaa alueen luonnolle.

Senaatti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Saamelaismuseo Siidan kanssa. Alueella sijaitsee muinaismuistojäännöksiä, jotka Saamelaismuseo on inventoinut kesällä 2025. Muinaismuistojäännökset huomioidaan rakennustöiden yhteydessä.

Hankkeiden viranomaisluvat on jätetty vireille kesän 2025 aikana.