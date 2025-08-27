Lapin rajavartioston hallinnassa olevia kiinteistöjä kehitetään – kunnostus- ja purkutöitä Raja-Joosepissa ja Anterissa
Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos toteuttavat rakennusten purku- ja kunnostushankkeita Lapin Rajavartioston toiminta-alueella Raja-Joosepissa ja Anterissa. Purettavien rakennusten purkujäte käsitellään sekä pilaantunut maaperä kunnostetaan ympäristövastuullisesti. Toimenpiteille on haettu tarvittavat luvat viranomaismenettelyiden kautta.
Raja-Joosepin partiotukikohta on valmistunut
Helmikuussa 2025 valmistunut uusi partiotukikohta palvelee jatkossa rajavalvontaa Raja-Joosepin alueella. Toiminnan keskittäminen Ivalon rajavartioasemalle on vähentänyt alueen rakennusten tarpeita, minkä seurauksena kolme toiminnalle tarpeetonta ja elinkaarensa päässä olevaa rakennusta puretaan vuosien 2025–2026 aikana.
Myös Anterin partiotukikohdan rakennusten purkuja suunnitellaan – toiminnot säilyvät
Rajavartiolaitos ja Senaatti-kiinteistöt suunnittelevat Anterin partiotukikohdan alueen tarpeettomien rakennusten ja rakennelmien purkamista. Purettavaksi on suunniteltu käyttöikänsä päässä olevat heikkokuntoiset rakennukset. Purkutöille haetaan viranomaisluvat, ja toimenpiteet aloitetaan sääolosuhteiden salliessa. Työt kestävät arviolta kaksi talvikautta.
Anterin partiotukikohta sijaitsee Sodankylässä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Toteutusajankohtana tehtävät toimenpiteet partiotukikohdassa saattavat näyttäytyä alueella liikkujille väliaikaisena kone- ja liikennemäärän kasvuna. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan luonnossa liikkujille yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
Kunnostuksessa huomioidaan ympäristön erityispiirteet
Raja-Joosepissa sekä Anterissa on tehty pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksia ja pilaantunut maaperä kunnostetaan purkutöiden yhteydessä. Toimenpiteet tehdään kestävän kunnostamisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon alueen erityispiirteet.
Rakennusten purkujäte käsitellään vastuullisesti ja ympäristön kannalta turvallisesti. Rajavartiolaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat yhdessä teettäneet Anterin kunnostustöistä Natura-arvioinnin, jolla varmistetaan, etteivät toimenpiteet aiheuta haittaa alueen luonnolle.
Senaatti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Saamelaismuseo Siidan kanssa. Alueella sijaitsee muinaismuistojäännöksiä, jotka Saamelaismuseo on inventoinut kesällä 2025. Muinaismuistojäännökset huomioidaan rakennustöiden yhteydessä.
Hankkeiden viranomaisluvat on jätetty vireille kesän 2025 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni LeinonenAsiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 058 6968jouni.leinonen@senaatti.fi
Miikka TeppoRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 180 0929miikka.teppo@senaatti.fi
Axel RännäliToimistoupseeriRajavartiolaitoksen esikuntaPuh:0295 425 014axel.rannali@raja.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-konsernin puolivuotiskatsaus 2025: vuokranalennuksia virastoille ja ennätysinvestoinnit turvallisuuteen27.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Senaatti-konserni toteutti vuoden 2025 alusta yhteensä noin 19 miljoonan euron vuokranalennukset valtion virastoille ja laitoksille. Yhdessä virastojen ja laitosten kanssa jatketaan toimia, joilla pystytään vuosien 2025–2027 aikana saavuttamaan yhteensä 53 miljoonan tilakustannussäästöt. Rakennusinvestoinnit erityisesti turvallisuusviranomaisten tiloihin ovat ennätystasolla, ja koko vuoden investointien ennustetaan nousevan noin 770 miljoonaan euroon.
Turun virastotalon uudistus on valmis – Suomi-piste avautuu 1.9.27.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Turun virastotalon muutoshanke on valmistunut aikataulun mukaisesti kesällä 2025. Uusi Suomi-piste avautuu virastotalon ensimmäiseen kerrokseen 1. syyskuuta. Kyseessä on valtion yhteinen käyntiasiointipalvelu, jossa kansalaiset voivat hoitaa useiden virastojen asiat yhdestä paikasta. Uudistus tuo Turkuun nykyaikaiset, viihtyisät ja ympäristöystävälliset työtilat sekä parantaa kansalaisten asioinnin sujuvuutta.
Kittilän uusi poliisiasema on valmistunut – toiminta alkaa elokuun lopussa22.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Kittilän uusi poliisiasema on valmistunut kesäkuussa suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa, ja Lapin poliisilaitoksen toiminta uusissa tiloissa käynnistyy elokuun lopussa. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama hanke on merkittävä panostus alueen turvallisuuteen ja viranomaispalveluiden saavutettavuuteen.
Rovaniemen keskustan historiallinen Lääninhallituksen kortteli myynnissä20.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Rovaniemen keskustassa sijaitsevan Lääninhallituksen korttelin tarjouskilpailun. Kortteli muodostuu puistomaisesta alueesta sekä useista rakennuksista, ja se on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella on toiminut vuosikymmenten ajan valtionhallinnon eri toimijoita.
Turun tavara-asemalla puretaan purkukuntoisia rakennuksia18.8.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt purkaa Turun tavara-aseman alueelta kolme purkukuntoista, tyhjillään olevaa rakennusta. Kaksi rakennuksista sijaitsee Tavarakadulla. Näistä toinen on entinen kalanjalostustehdas vuodelta 1930 ja toinen vanha VR:n varasto vuodelta 1956. Koulukadulla sijaitseva kolmas purettava rakennus on vanha omakotitalo. Rakennukset eivät ole suojeltuja, ja niiden purkamiseen on saatu purkulupa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme